Генштаб: за сутки уже 153 боевых столкновений, враг давит на Кураховском и Покровском направлениях

Страна-оккупант продолжает давить на Кураховском и Покровском направлениях на Донетчине. Всего за сутки произошло уже 153 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 12 октября. Впрочем, украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Они наносят врагу эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта и в тылу.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 425 отдельного штурмового батальона, мужественно удерживающих позиции, умело отражающих вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар тремя ракетами, 61 авиаудар, сбросили 106 КАБов, также привлекли 399 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3275 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

Двадцать три раза противник штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении. Вблизи Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой еще продолжаются бои.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировался в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боестолкновение здесь еще продолжается.

Девять раз на Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Калиновки, Часова Яра и Ступочек. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры 14 раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и в районе Щербиновки. Пока еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 27. Захватчики продолжают напор на наши позиции. На данный момент отбиты 24 атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

Предыдущие потери агрессора составили 287 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин, три артиллерийские системы и 7 автомобилей, в то же время поврежден еще один танк и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 47 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахового, Звездного, Дальнего и Антоновки.

Предыдущие потери врага на этом направлении составили 104 оккупанта убитыми и ранеными. Уничтожены танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Сбито 53 дрона, а также существенно поврежден еще один танк.

На Времевском направлении сегодня агрессор при поддержке авиации четыре раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки.

На Приднепровском направлении девять попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Напомним, в одном из направлений фронта украинские дроны посетили позиции россиян. В результате было ликвидировано более десятка оккупантов.

Ранее в сети сообщили о потере россиянами истребителя Су-34 с экипажем. Российские пропагандисты утверждают, что самолет был сбит украинским F-16, когда пускал по Украине КАБ.

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