Герасимов и Ахмедов 'слили' конкурента? В России обвинили в ликвидации заместителя главкома ВМФ своих генералов

В России продолжаются обсуждения ликвидации заместителя командующего Военно-морского флота РФ Михаила Гудкова, который погиб в результате удара ВСУ по Курской области. Появилась версия, что к этому мог быть причастен начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. Он обратил внимание на сообщения двух противостоящих друг другу сторон, а именно Z-блогера Алексея Романова и топ-пропагандиста Владимира Соловьева, который поддержал его оппонентов. Между ними вспыхнули настоящие разборки, так как одни являются сторонниками Герасимова, а другие имеют противоположную позицию.

Отмечается, что 42-летнего Гудкова на должность, на которой он и погиб, назначил лично российский диктатор Владимир Путин в марте 2025-го. До того времени он командовал 155-й бригадой морской пехоты.

Путин поднял Гудкова на значительно более высокую должность, чем любого другого российского командира бригады. Став заместителем командира ВМФ РФ он мог стать конкурентом на должности начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Как сообщил критик Герасимова российский блогер Алексей Романов, место Гудкова занял (пока что с приставкой врио) полностью лояльный начальнику генштаба генерал Сухраб Ахмедов, у которого с ликвидированным оккупантом были плохие отношения. Стоит отметить, что Ахмедов, который командует российской группировкой в Курской области, на днях получил звание "героя РФ".

"Романов тем самым прямо намекнул, что информацию о местонахождении Гудкова украинцам слил сам Герасимов. Смотрите скрин с канала Романова", – написал Бутусов.

Между тем сторонник Герасимова Соловьев обвинил нескольких близких к Гудкову блогеров, в частности Владимира Грубника, в том, что именно они передали в 155-ю бригаду партию радиостанций, через которые украинцы могли получить доступ к системе связи. Пропагандист распространил соответствующее сообщение в своем канале.

Романов назвал это "бездоказательным вбросом" и заявил, что Соловьеву это не сойдет с рук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ 2 июля ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ, генерал-майора Михаила Гудкова. Это произошло в результате удара по командному пункту в Коренево.

Информацию о гибели Гудкова подтвердил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, вместе с российским военачальником погиб его "верный товарищ" офицер Нариман Шихалиев.

Гудков (позывной "Варяг") имел звание "героя РФ" и ранее командовал 155-й бригадой морской пехоты, которая отличилась жестокими преступлениями против гражданских и казнями военнослужащих.

Вместе с ним на Курщине были ликвидированы заместитель командующего береговых и сухопутных войск ВМФ РФ полковник Н. Шихалиев; командир 155-й бригады морской пехоты полковник С. Ильин; начальник штаба 155-й бригады полковник Л. Башкадин; командир 1-го батальона 155-й бригады подполковник И. Закиров.

Также "200-ми" стали начальник артиллерии, начальник ПВО, начальник связи и начальник службы БПЛА бригады. Вместе с начальниками служб также уничтожено большинство их помощников. Общие потери – около 20 убитых, 30 раненых военнослужащих ВС РФ.

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