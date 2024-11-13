Германия до конца года передаст Украине шестую систему ПВО IRIS-T: Зеленский провел переговоры с Шольцем

В среду, 13 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности, немецкий чиновник анонсировал, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года.

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Зеленский и Шольц также уделили внимание объемам поставок систем противовоздушной обороны на следующий год и возможной дополнительной помощи средствами ПВО от Германии.

Во время телефонного разговора лидеры сосредоточились на том, какие еще усилия нужны для лучшей оборонной и политической поддержки Украины.

Кроме того, политики скоординировали общие шаги в ближайшее время. В частности, они согласились, что формат "Рамштайн" должен сохраняться. Важным остается и проведение очередной встречи координационной группы.

"Владимир Зеленский также заявил, что украинское видение справедливого и длительного мира должно быть представлено на встрече G20 в Бразилии и поблагодарил за то, что в этом Украина может рассчитывать на Германию", – говорится в сообщении.

Также глава государства поблагодарил за всю значительную военную поддержку со стороны ФРГ и ее лидерство в объединении усилий партнеров для помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, зенитный ракетный комплекс IRIS-T демонстрирует свою эффективность в борьбе с воздушными угрозами. Эта немецкая система может уничтожать аэродинамические цели в радиусе до 40 км и является одной из самых современных зенитных ракетных систем в арсенале Украины.

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