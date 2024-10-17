Способен уничтожать цели в радиусе до 40 км: в Воздушных силах показали работу ЗРК IRIS-T. Видео

Зенитный ракетный комплекс IRIS-T демонстрирует свою эффективность в борьбе с воздушными угрозами. Эта немецкая система может уничтожать аэродинамические цели в радиусе до 40 км и одна из самых современных зенитно-ракетных систем в арсенале Украины.

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Она находится на вооружении воздушных сил Украины с октября 2022 года. Работу ЗРК IRIS-T показала пресс-служба ПС ВСУ.

IRIS-T и Nasams стали первыми западными системами средней дальности, переданные Украине для защиты от массированных ракетных и авиационных атак. Они постепенно вытесняют устаревшие советские ЗРК, обеспечивая более надежную оборону критической инфраструктуры.

Украинские зенитчики, работающие на IRIS-T, высоко оценивают ее точность и простоту в использовании. Комплекс способен поражать все аэродинамические цели, что делает его важнейшим элементом воздушной обороны страны.

"Воевать на IRIS-T – одно удовольствие", – признаются военные.

На кадрах показывается, как украинские военные эффективно используют этот комплекс в реальных боевых условиях.

Напомним, что 9 октября стало известно, что Германия передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (средней) и SLS (малой дальности). До конца года Германия предоставит украинским военным еще две системы ПВО.

Германия придерживается своего плана по снабжению систем противовоздушной обороны IRIS-T. В общей сложности украинским защитникам будет передано 12 систем. Планируется, что первая половина будет в нашей стране уже к концу этого года.

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