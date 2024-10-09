В Германии заявили о поставках Украине батарей IRIS-T SLM с пусковыми установками

Германия передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (средней) и SLS (малой дальности). Это произошло в течение прошлой недели.

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Соответствующее заявление сделал генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет Специальный штаб по вопросам Украины в министерстве обороны ФРГ. Интервью с ним журналисты RND опубликовали 9 октября.

Интервьюер спросил, может ли Берлин продолжать такой же вклад в поддержку Киева, как и раньше. "Мы работаем на высоком уровне и будем поддерживать этот высокий уровень. Только за последнюю неделю мы поставили два зенитных комплекса Iris-T SLM и SLS", – ответил генерал-майор.

Он заверил, что до конца года Германия предоставит украинским военным еще две системы ПВО.

Также продолжатся поставки артиллерийских боеприпасов, "двухзначного количества" легкой бронетехники и основных боевых танков, заявил Фройдинг.

"Федеральное правительство остается единым в своей поддержке Украины", – заверил он.

Добавим, Германия придерживается своего плана по поставке систем противовоздушной обороны IRIS-T. Всего украинским защитникам будет передано 12 систем. Запланировано, что первая половина будет в нашей стране уже до конца этого года.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) были интегрированы в систему украинской противовоздушной обороны в октябре 2022-го.

Это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО малого и среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Система состоит из трех основных компонентов: пусковой установки на шасси грузовика MAN SX 45 (8x8) с местом для восьми ракет, радиолокационной установки и управляющего блока.

Как писал OBOZ.UA:

– В Reuters недавно заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему видит смысл в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он якобы готов говорить с главой Кремля, если это будет способствовать "справедливому и устойчивому миру" в Украине.

– 1 октября немецкое издание Zeit сообщило, что Шольц хочет провести первый за два года телефонный разговор с Путиным.

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