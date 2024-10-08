Шольц готов к переговорам с Путиным, если они будут способствовать "справедливому и устойчивому миру" – Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему видит смысл в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он якобы готов говорить с главой Кремля, если это будет способствовать "справедливому и устойчивому миру" в Украине.

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Об этом 8 октября заявило Reuters. Агентство ссылается на источник среди немецких властей, имя которого не раскрывается.

"Немецкий чиновник подтвердил готовность Шольца к переговорам с Путиным при условии, что они откроют перспективу прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру", – написали журналисты.

В то же время их собеседник подчеркнул, что России не стоит "воспринимать это как слабость".

Напомним: 1 октября немецкое издание Zeit сообщило, что Шольц хочет провести первый за два года телефонный разговор с Путиным. Потенциально это может произойти перед саммитом G20 в ноябре. Немецкая сторона еще не сделала запрос об организации звонка. Если он состоится, Шольц может стать первым с 2022 года лидером государства из коалиции союзников Украины, кто напрямую поговорит с кремлевским диктатором.

Последняя телефонная беседа между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022-го.

Как писал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии ранее отбросил призывы о поставках крылатых ракет Taurus для ВСУ. Он назвал "твердой" свою позицию по отказу "поставлять ракеты, долетающие до Москвы".

– Олаф Шольц говорил, что ФРГ не будет поставлять высокоточное оружие большой дальности в будущем. На позицию Берлина не повлияют даже решения партнеров в НАТО.

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