'Независимо от решений стран НАТО': Шольц категорично высказался по поводу поставок дальнобойного оружия Украине

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украину высокоточное оружие большой дальности в будущем. На позицию Берлина не повлияют решения партнеров по НАТО по поводу такой военной помощи для нашей страны.

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Об этом сообщает Radio Berg. Таким образом Шольц подтвердил свой отказ от поставок Украине крылатых ракет Taurus, которые имеют дальность действия около 500 км.

"Я сказал нет. И, конечно, это также касается другого оружия, которое, если бы мы его поставили, могло бы стрелять туда на такое большое расстояние. Так и остается. Даже если другие страны решат иначе", – сказал он во время общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург).

По мнению Шольца, передача Германией Украине дальнобойного оружия приведет к "значительному риску эскалации".

В настоящее время наиболее дальнобойным оружием, которое поставляет Германия, является ракетная установка Mars II, которая способна поражать цели на расстоянии 84 километра.

При этом немецкое правительство разрешило использовать это оружие или самоходную гаубицу PzH 2000 (с дальностью действия 56 километров) только на ограниченной территории вокруг Харькова по целям в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет отправлять Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Несмотря на настойчивые призывы и просьбы украинских властей, позиция Берлина относительно передачи Киеву этого вооружения остается неизменной.

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