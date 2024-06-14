Германия объявила новый пакет помощи Украине: что получат ВСУ

Германия объявила новый пакет помощи Украине. В него вошли, в частности, средства ПВО и боеприпасы 155 мм калибра.

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Кроме того, пакет включает в себя боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 1A1, боеприпасы к ним и многое другое. Список предоставленных вооружений, техники и боеприпасов опубликован на сайте немецкого правительства.

Итак, в новый пакет военной помощи Украине, объявленный правительством Германии, вошли:

– 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы к ним;

– 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

– система ПВО среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

– система ПВО малого радиуса действия IRIS-T SLS;

– 3 реактивные артиллерийские системы HIMARS;

– 2 бронированные инженерные машины Dachs;

– 2 мостоукладчика BEAVER;

– бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2;

– 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

– 16 топливозаправщиков Zetros.

Также в пакет вошли 21 тыс. снарядов калибра 155 мм, 128 дымовых/осветительных снарядов, 4 антидроновых датчика, 3 системы AMPS для защиты вертолетов, штурмовые и снайперские винтовки, 4 млн. патронов для огнестрельного оружия, спасательные лодки и прочее.

Часть боеприпасов и вооружений передается из запасов Бундесвера и промышленности.

Напомним, накануне стало известно, что Германия передает Украине четверть своих систем Patriot: о трех единицах, одна из них прибудет в нашу страну в ближайшее время.

По словам министра обороны страны Бориса Писториуса, больше передать Берлину просто не может.