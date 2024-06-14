Германия объявила новый пакет помощи Украине: что получат ВСУ
Германия объявила новый пакет помощи Украине. В него вошли, в частности, средства ПВО и боеприпасы 155 мм калибра.
Кроме того, пакет включает в себя боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 1A1, боеприпасы к ним и многое другое. Список предоставленных вооружений, техники и боеприпасов опубликован на сайте немецкого правительства.
Итак, в новый пакет военной помощи Украине, объявленный правительством Германии, вошли:
– 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы к ним;
– 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
– система ПВО среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
– система ПВО малого радиуса действия IRIS-T SLS;
– 3 реактивные артиллерийские системы HIMARS;
– 2 бронированные инженерные машины Dachs;
– 2 мостоукладчика BEAVER;
– бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2;
– 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
– 16 топливозаправщиков Zetros.
Также в пакет вошли 21 тыс. снарядов калибра 155 мм, 128 дымовых/осветительных снарядов, 4 антидроновых датчика, 3 системы AMPS для защиты вертолетов, штурмовые и снайперские винтовки, 4 млн. патронов для огнестрельного оружия, спасательные лодки и прочее.
Часть боеприпасов и вооружений передается из запасов Бундесвера и промышленности.
Напомним, накануне стало известно, что Германия передает Украине четверть своих систем Patriot: о трех единицах, одна из них прибудет в нашу страну в ближайшее время.
По словам министра обороны страны Бориса Писториуса, больше передать Берлину просто не может.
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