Германия отправит в Украину бронемашины MRAP: что это за техника

Германия планирует передать Украине 66 единиц бронетехники. Однако это будут не БТР Fuchs, как предполагалось, а бронеавтомобили BATT UMG.

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Об этом сообщило издание Bild. Отмечается, что решение принять предложение компании-производителя Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) обусловлено гораздо более низкой ценой их бронемашин, чем Fuchs у оборонного концерна Rheinmetall.

Что являют собой BATT UMG

BATT UMG – бронеавтомобили, производимые по лицензии на предприятии немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Украинская армия с конца 2022 уже использует такие машины. Новые поставки из ФРГ должны начаться уже в конце 2023 г., однако точная дата не разглашается.

BATT UMG – это бронированный автомобиль, вариант "гражданского внедорожника" на базе шасси Ford 4×4, "милитаризованный" до стандартов живучести в районах боевых действий, оснащенный военными системами наблюдения и связи, оборудованный системой противоминной защиты.

Эти тактические машины обычно опознаются по V-образной (клиновидной) форме нижней части корпуса – для рассеивания энергии взрыва, а также системе защиты сидений личного состава со специальной амортизацией кресел, особыми креплениями конструкции и т.д.

Указанные бронемашины поддерживают широкий спектр задач: полицейские и специальные операции, патрулирование, транспортировку личного состава, мобильный командный центр, защищенный медицинский пункт и т.д.

Недостатки автомобиля

BATT UMG относится к машинам класса MRAP (машины с защитой от мин и засад. – ред.), которые были очень хорошо восприняты военными в Ираке. Однако они имеют ряд недостатков и подвергались разной критике.

Клинообразное днище вместе с увеличенным клиренсом делают центр масс машины выше, что увеличивает риск опрокидывания. Наибольшую опасность для этих машин представляют дорожные насыпи, рядом с которыми прорыта канава или канал.

Большой вес и размер машин также сильно ограничивают их мобильность в сельской местности и при пересечении рек через мосты. По некоторым оценкам, 72% мостов в мире не выдержат вес машин класса MRAP. Нестандартные габариты также сильно ограничивают возможность транспортировки машин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 июня стало известно, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него входят гусеничные беспилотники THeMIS и боеприпасы;

– канцлер Германии Олаф Шольц яростно защищал отправку помощи Украине после того, как протестующие освистали его во время выступления на собрании его партии в Фалькензее под Берлином. Он подчеркнул, что разжигателем войны является кремлевский диктатор Владимир Путин.

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