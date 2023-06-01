Гусеничные беспилотники THeMIS и боеприпасы: Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него входят гусеничные беспилотники THeMIS и боеприпасы.

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Обновленный список появился на сайте Федерального правительства, сообщает Минобороны Украины. Отмечается, что уже доставлены боеприпасы для танков Leopard 1 и два грузовика 8x8 HX81.

Кроме того, Украина получит семь гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты THеMIS.

Также правительство ФРГ планирует передать Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 66 бронетранспортеров.

За последнюю неделю Германия предоставила Украине:

– боеприпасы для LEOPARD 1

– 19 седельных тягачей 8x8 HX81 и 14 полуприцепов (ранее: 17)

– 14 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты THеMIS (ранее: 7)

– 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206)

– 66 бронетранспортеров.

В правительстве ФРГ отметили, что Германия поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками.

Подчеркивается, что список помощи на сайте правительства обновляется постоянно. В нем – поставки из Бундесвера, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые из фондов Федерального правительства Германии для так называемого развития потенциала безопасности.

Отметим, THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) – это гусеничная гибридная модульная пехотная система, то есть, беспилотное наземное транспортное средство (UGV). Она является наземным вооруженным беспилотным транспортным средством, разработанным в основном для военных применений.

Изготовлен Milrem Robotics в Эстонии. Средство предназначено для обеспечения поддержки войск, служа транспортной платформой, дистанционной вооруженной станцией, блоком обнаружения и утилизации СВП. Открытая архитектура автомобиля дает ему возможность выполнять множество задач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральное правительство Германии готовит новый пакет помощи для Украины. В ближайшее время планируется поставка оружия на сумму около 2,7 млрд евро.

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