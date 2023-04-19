Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T – Spiegel

Германия передала Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T. Вместе с ней украинская армия получила 16 ракет.

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Об этом сообщило издание SPIEGEL в среду, 19 апреля. По данным журналистов, поставка состоялась несколько дней назад.

Как отмечается, это уже вторая система Iris-T, которую Киев получил от Берлина. Всего была договоренность о четырех таких комплексах.

"Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T SLM. По информации SPIEGEL, несколько дней назад, примерно 16 апреля, была доставлена ​​система Iris-T и 16 управляемых ракет", – говорится в материале.

Напомним, что первую из четырех обещанных германских ЗРК Iris-T наши Вооруженные силы получили в октябре 2022 года. Во время первого боевого крещения в Украине эта система ПВО сбила 100% целей.

14 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что защиту украинского неба усилят еще две системы Iris-T SLM от Берлина. Тогда он заявил, что их поставки намечены в ближайшие месяцы.

IRIS-T ( Infra Red Imaging System Tail ) – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО малого и среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Такая военная техника находится на вооружении девяти стран Европы.

Стреляет ракетами, стоимость которых составляет по 400 тыс. евро, с инфракрасной головкой самонаведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в министерстве обороны Германии сообщили, что уже доставили в Украину ЗРК Patriot. Количество систем в ведомстве не раскрыли, но отметили, что ПВО поставили нашему государству с ракетами.

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