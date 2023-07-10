Германия пообещала Украине новые пакеты поддержки, которые объявят на саммите НАТО

Германия заявила, что предоставит Украине "новые пакеты поддержки". Об этом страна объявит на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, 11-12 июля.

Видео дня

Об этом, как сообщила CNN, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 10 июля, во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню в Берлине.

"Предыдущая работа практически завершена", – сказал Писториус.

Министр обороны ФРГ добавил, что он ожидает, что саммит НАТО будет "очень объединенным" и что это "должно быть в свете текущей ситуации".

Напомним, в Германии также изменили позицию по предоставлению Украине Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов. Страна по-прежнему выступает против использования этого вида вооружения, однако в нашем случае эти снаряды необходимы для защиты людей и освобождения наших оккупированных территорий. В Берлине выразили понимание того, что США все-таки предоставят Киеву кассетные боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Кроме того, Берлин заявлял, что планирует предоставить Киеву около 64 ракет для систем ПВО Patriot.

Ранее в министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия поставит Украине 15 самоходных артиллерийских установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года. Также для усиления противовоздушной обороны в этом году Киеву должны поступить дополнительные две системы IRIS-T SLM, а в следующем году еще четыре.

Также в Германии заявили, что нарастят поставки танков Leopard 1 по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!