Германия пообещала Украине помощь на 100 млн евро: стало известно об итогах переговоров генинспектора Бундесвера с Сырским

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Брейер провел переговоры с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. По итогам переговоров стало известно, что Украина получит от Германии новый пакет военной помощи.

Брейер заявил, что ВСУ могут рассчитывать на краткосрочную поддержку на сумму более 100 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Германии.

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус рассказал, что генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Брейер провел переговоры с генерал-полковником Сырским на прошлой неделе. В ходе переговоров Брейер пообещал своему украинскому коллеге краткосрочную поддержку на сумму более 100 миллионов евро.

В минобороны Германии подчеркнули, что близки к тому, что происходит в Украине и к тому, что нужно украинской армии для защиты от российской агрессии. Также в оборонном ведомстве назвали перечень техники, на которую может рассчитывать Украина в ближайшее время.

Германия планирует передать Украине противоминных машины, 77 грузовиков, а также комплекты запасных частей для различных систем вооружения. Кроме того, в пакет военной помощи войдут бомбы для небольших дронов и медикаменты.

Также в минобороны Германии заявили, что чем дольше длится российско-украинская война, тем больше растет решимость западной коалиции поддерживать ВСУ. Министр обороны Германии отметил, что нарушение международного права и мирного порядка не должно превалировать на европейском континенте.

Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что только за последние несколько дней передали Украине управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса IRIS-T, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, 6 танков разминирования, танк-мостоукладчик и разведывательные дроны.

Напомним, президент Владимир Зеленский 16 февраля посетит Германию и Францию. Там у него запланированы переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что Австралия внесла $32,4 миллиона помощи в Международный фонд для Украины, администрируемый министерством обороны Великобритании. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания Контактной группы по обороне Украины партнеры пообещали передать украинской армии дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы. Эти поставки облегчат ситуацию на поле боя для Сил обороны Украины.

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