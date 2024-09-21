Германия с партнерами готовит новую помощь для Украины на €1,4 млрд: какое вооружение получат ВСУ

Берлин вместе с партнерами готовит очередной пакет помощи Украине. Он составит 1,4 млрд евро.

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Об этом сообщило министерство обороны Германии в соцсети Х. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также отметил важность помочь Украине, "прежде всего, отразить многочисленные российские воздушные атаки".

"Еще 1,4 млрд евро для Украины: Германия привлекла 1 млрд евро от стран-партнеров. Почти 400 млн евро поступит из оборонного бюджета, если парламент одобрит это на следующей неделе", – говорится в сообщении.

По информации источника Spiegel, Украине должны быть переданы бронетранспортеры Marder, боеприпасы и беспилотники.

50 запланированных отдельных единиц включают в себя пакет боеприпасов для зенитного танка Gepard, еще 20 боевых машин пехоты Marder, многочисленные разведывательные и ударные беспилотники и большие пакеты запасных частей для систем вооружения, которые уже были доставлены. Согласно внутреннему шаблону, проекты должны "в основном быть реализованы в этом году и вовлечены в поле боя".

Для финансирования планируется смешанный расчет. С одной стороны, Минобороны хочет высвободить из собственного бюджета 397 миллионов евро. Экономия возможна из-за того, что расходы на энергию для Бундесвера были установлены несколько завышенными. Кроме того, один миллиард евро, который Германия собрала от партнеров в Европе и мире для укрепления украинской противовоздушной обороны, будет использован на новый пакет вооружений.

Отмечается, что новый пакет является результатом бурных тайных переговоров между привлеченными ведомствами, одним из двигателей которых является министр обороны Борис Писториус. Он месяцами предупреждал, что бюджет в 6,7 млрд евро на военную поддержку на 2024 год в значительной степени исчерпан или запланирован на поставки, о которых уже было объявлено. Эксперты в украинском аппарате его министерства неоднократно сообщали, что потребность украинцев в дополнительных боеприпасах и запчастях к уже поставленным системам вооружения чрезвычайно высока.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц снова отверг призывы к поставкам крылатых ракет Taurus в Украину. Он назвал "твердой" свою позицию по отказу "поставлять ракеты, долетающие в Москву".

Напомним, на днях Европарламент призвал снять ограничения на удары ВСУ западным оружием и предоставить Украине ракеты Taurus. В резолюции, за которую проголосовали 425 депутатов, содержится также призыв ввести новые санкции против Ирана и КНДР и эмбарго на газ и нефть из РФ.

Против резолюции проголосовал 131 депутат, еще 63 воздержались.