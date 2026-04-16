Новая модель ведения войны: в Украине создадут дроново-штурмовые подразделения

Силы обороны Украины будут применять дроново-штурмовые подразделения для борьбы с государством-агрессором Россией. Речь идет о сочетании воздушных и наземных беспилотников с пехотой в единую систему.

"Внедряется новая модель ведения войны", – заявили в Министерстве обороны. На официальном Telegram-канале пресс-служба отметила, что операции с использованием различных типов беспилотников уже доказали свою эффективность.

"Такой подход уже показал результат на юге, где с февраля был освобожден большой объем территорий именно благодаря применению этих новейших подразделений", – говорится в сообщении.

Также в МО указали, что украинская армия пользуется Mission Control. Это первая операционная платформа, которая собирает данные со всех дроновых миссий и анализирует их в режиме реального времени. Полученная информация очень ценна для оперативных и удачных командирских решений.

Mission Control позволяет видеть полную картину в реальном времени, фиксировать маршруты беспилотников, точки запуска, результативность. Все это повышает эффективность ударов, сокращает время реакции и уменьшает потери.

Пресс-служба подчеркнула, что цифровизацией боевых процессов и уникальным опытом современной войны Украина готова делиться со своими иностранными партнерами.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр обороны Михаил Федоров сообщил об изменениях в законодательстве, нацеленных на то, чтобы установка дополнительного оборудования и вооружения на авиационную технику не занимала так много времени. Процесс больше не потребует длительного круга согласований изменений в технической документации.

– Ранее правительство предоставило статус централизованной закупочной организации для Агентства оборонных закупок ДОТ МОУ. Это решение должно ускорить и упростить приобретение транспорта (пикапов, багги, мотоциклов, квадроциклов) для Сил обороны за децентрализованные бюджеты.

