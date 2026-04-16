Оккупанты ударили по Мерефе на Харьковщине: погибла женщина, шесть человек пострадали

Утром 16 апреля российские войска атаковали город Мерефа на Харьковщине, в результате чего есть погибшая и пострадавшие. Удар был нанесен беспилотником по гражданской инфраструктуре.

Видео дня

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Сегодня утром оккупанты атаковали Мерефу", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки погибла женщина, ее возраст пока уточняется. Также известно о шести пострадавших.

Среди раненых – 40-летняя женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Еще трое женщин в возрасте 30, 42 и 24 года получили травмы средней степени тяжести. Всех их госпитализировали в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, двое мужчин в возрасте 26 и 29 лет получили острую реакцию на стресс. Медики оказали им помощь на месте, без госпитализации.

В результате удара повреждено гражданское предприятие. Сейчас на месте происшествия работают все профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и уточнения информации о разрушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!