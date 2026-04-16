Оккупанты ударили по Мерефе на Харьковщине: погибла женщина, шесть человек пострадали
Утром 16 апреля российские войска атаковали город Мерефа на Харьковщине, в результате чего есть погибшая и пострадавшие. Удар был нанесен беспилотником по гражданской инфраструктуре.
На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Сегодня утром оккупанты атаковали Мерефу", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате атаки погибла женщина, ее возраст пока уточняется. Также известно о шести пострадавших.
Среди раненых – 40-летняя женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Еще трое женщин в возрасте 30, 42 и 24 года получили травмы средней степени тяжести. Всех их госпитализировали в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
Кроме того, двое мужчин в возрасте 26 и 29 лет получили острую реакцию на стресс. Медики оказали им помощь на месте, без госпитализации.
В результате удара повреждено гражданское предприятие. Сейчас на месте происшествия работают все профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и уточнения информации о разрушениях.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.
