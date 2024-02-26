Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке снарядов для Украины – Der Spiegel

Германия ведет непубличные переговоры с Индией, чтобы через посредников купить у страны артиллерийские снаряды и передать их Украине. На складах этого государства, по данным инсайдеров, хранятся несколько сотен тысяч артиллерийских выстрелов.

Официально в Берлине и Нью-Дели переговоры не комментировали. В Der Spiegel со ссылкой на источники заявили, что правительство Индии поддерживает дружеские отношения с Российской Федерацией, поэтому контакты государств насчет продажи боеприпасов держат в тайне.

"Как следствие, сейчас ведутся скрытые переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", – говорится в статье.

По информации журналистов, в Берлине каждые две недели собирается неформальная группа офицеров, дипломатов и государственных служащих из канцелярии, финансового и экономического ведомств. Они дают советы, с какими государствами потенциально можно заключить контракты и как склонить их к позитивному решению.

В Der Spiegel не исключают, что подобные сделки в интересах Украины возможны также с арабскими странами. Некоторые из них имеют большое количество снарядов. Кроме того, некоторые страны на Балканах или в Африке тоже имеют запасы или могут продолжать производство подходящих боеприпасов.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский 26 февраля заявил, что Европейский Союз обещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Однако на самом деле украинская армия получила от стран ЕС всего 30% от обещанного количества.

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ЕС до конца марта 2024 года планирует предоставить Украине почти 170 000 артснарядов.

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