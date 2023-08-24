Германия впервые передала Украине ракеты для систем Patriot: что еще в списке нового пакета помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него впервые вошли ракеты для ЗРК Patriot.

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Полный перечень вооружения опубликован на сайте немецкого правительства. Также в пакет военной помощи добавили:

– 10 систем обнаружения дронов;

– 40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

– 16 грузовиков Zetros;

– 510 000 патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, Министерство обороны Украины в День Независимости поблагодарило Германию за военную помощь оригинальным видеороликом. Оборонное ведомство показало в видеотехнику, с помощью которой украинские воины борются с российскими оккупантами, в частности, системы ПВО, танки и другое вооружение, которые немецкие союзники передали нашей стране для освобождения территорий от российских захватчиков. Минобороны упомянули в ролике ЗРК IRIS-T, Patriot и зенитную самоходную установку Gepard.

Также в день празднования 32-й годовщины независимости Украины Литва официально объявила о предоставлении дополнительного пакета помощи стране. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил об отправке военной поддержки на сумму 41 миллион евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Норвегия отправит в Украину зенитные ракеты IRIS-T и оборудование для разминирования. Также страна поможет Киеву обеспечить поставки газа и электроэнергии;

– Норвегия передаст Украине истребители F-16. Таким образом, Королевство станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставит Киеву боевые самолеты;

– Литва передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS. Силы обороны получат их уже в сентябре.

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