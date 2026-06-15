Германия значительно выиграет от совместных программ с украинской оборонной промышленностью, – глава NAUDI Пашинский

Европа ускоряет создание собственных дальнобойных систем. К этим программам уже присоединяются и украинские производители: одним из партнеров крупнейшего европейского ракетного концерна MBDA стала компания "Украинская бронетехника".

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Об этом свидетельствуют дискуссии на авиакосмической выставке ILA Berlin 2026 и комментарии участников рынка немецкому изданию Table.Media.

Голова Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский заявил изданию, что Германия может существенно выиграть от совместных программ с украинской оборонной промышленностью.

"Системы Deep Strike уже частично разработаны и проходят испытания. Сотрудничество между MBDA и "Украинской бронетехникой" приведет к созданию таких систем вооружения, которые будут пользоваться огромным спросом на мировом рынке", – отметил Пашинский.

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Напомним, во время ILA Berlin 2026 компании MBDA и "Украинская бронетехника" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития дальнобойных ударных систем и средств противодействия беспилотникам.

Тема дальнобойного поражения стала одной из центральных на ILA Berlin 2026. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Г. Гринкевич сообщил о проведении специальной "военной игры" с участием начальника Генерального штаба Бундесвера генерала Карстена Броера. Ее целью является определение того, какие возможности Deep Strike необходимы НАТО и как они повлияют на оборонные планы Альянса.

По данным Table.Briefings, европейские страны стремятся создать многоуровневый арсенал дальнобойных средств поражения – от высокоскоростных систем, способных прорывать противовоздушную оборону, до более дешевых средств массового применения.

Одним из таких проектов является European Long Range Strike Approach (ELSA), в рамках которого европейские компании должны создать новое поколение дальнобойного оружия. Если крылатая ракета Taurus KEPD 350 имеет дальность более 500 км, то перспективные системы нового поколения должны обеспечить значительно большую дальность поражения.