Герои продолжают бои за город-крепость: в сеть попало видео штурма воинами ВСУ позиций вагнеровцев в районе Бахмута

Воины Вооруженных сил Украины показали, как штурмуют позиции наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута. Этот город на Донетчине сейчас является самой горячей точкой фронта.

Видео дня

Видео опубликовали в Telegram-канале "Информационное сопротивление". Как отмечается, на кадрах зафиксирована работа военнослужащих роты "Дике поле" 67-й отдельной механизированной бригады (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Где-то в районе Бахмута... Штурм позиций ЧВК "Вагнера" военнослужащими роты "Дике поле" 67-й отдельной механизированной бригады", – говорится в публикации.

Так, защитники продолжают оборону города-крепости, осуществляя штурмовые действия и уничтожая врага в ближнем бою.

Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, противник пытается окружить Бахмут и давит на двух направлениях. Однако его попытки безуспешны – повсюду Силы обороны Украины дают отпор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ разоблачила группу агентов ГРУ РФ, которая сливала врагу позиции украинских войск под Бахмутом. В нее входили две жительницы Краматорска, одна из них была медсестрой боевого подразделения теробороны.

– В Пентагоне считают, что Бахмут имеет "скорее символическую, чем стратегическую и оперативную ценность". Там подчеркнули, что только Киеву решать, перегруппировывать Силы обороны или оставаться в городе-крепости.