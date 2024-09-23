"Герои СВО" с энтузиазмом пускают в расход россиян: к чему привело "ноу-хау" путинского режима

Большие потери российских оккупационных войск в Украине вынуждают путинский режим идти на все большие ухищрения, чтобы отправить на войну новое пушечное мясо. Вербовка зэков давно не новость, теперь же контракты с МО РФ заключают как подозреваемые, так и обвиняемые, то есть еще на стадии суда. Ну а те преступники, кому удалось выжить, теперь охотятся на своих соотечественников.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Как избежать суда

В России законопроект об освобождении от уголовной ответственности контрактников на стадии суда прошел второе чтение, но убийц уже вовсю отпускают на войну. Это стало гарантированным способом избежать наказания даже за совершение особо тяжкого преступления. И этим, конечно же, вовсю пользуются настоящие отморозки.

Например, житель Новомосковска Тульской области Олег Г. убил свою 28-летнюю жену Анастасию и попытался выдать это за несчастный случай: якобы жена пошла в магазин и вернулась с синяками. Россиянин избивал женщину пять часов подряд.

Избиения женщины и ее ребенка от первого брака были регулярными. Соседи неоднократно вызывали полицию, но полицейским и Олег, и Анастасия заявляли, что "все нормально".

В итоге россиянину предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, но задержанный уехал на фронт до вынесения приговора. Расследование дела приостановлено.

Готовится к отправке на войну в Украине и сын вице-губернатора Саратовской области Иван Пивоваров. Его судят за жестокое обращение с животными и умышленное уничтожение имущества.

Бывшая девушка Пивоварова Кристина в 2022 году обвинила его в домашнем насилии, а также рассказала, что он пьяным убил двух ее собак. По словам Кристины, мужчина предлагал ей деньги, чтобы "забыть о происшествии", и хвалился, что дело не дойдет до суда. В марте 2023 года его оправдали по делу об избиении девушки.

В начале 2024 года после публикаций в СМИ Иван Пивоваров вынужден был уволиться из полиции – он занимал хлебную должность начальника отдела Госавтоинспекции. А теперь, чтобы отмыться, готов убивать украинцев.

Вернулись домой – и снова за решетку

То, что творят вернувшиеся с войны в Украине оккупанты, приводит в ужас россиян. Уже тенденцией стало то, что получившие опыт боевых действий зэки, ранее судимые даже по так называемым легким статьям УК (за имущественные преступления, например кражи), вернувшись домой, совершают уже тяжкие преступления. Они нередко хватаются за нож и используют огнестрельное оружие.

Один из последних примеров – задержание 17 сентября в Димитровграде Ульяновской области РФ Николая Аряпкина. 26-летний оккупант получил отпуск по ранению и приехал в родной город, а во время конфликта с местным жителем ударил его ножом. Сейчас пострадавший находится в реанимации, а Аряпкину светит новая отсидка. Ранее он был неоднократно судим за кражи, теперь пошел "на повышение".

А вот вернувшийся с войны в Украине оккупант из Тимашевска Краснодарского края РФ и вовсе попытался убить свою жену прямо в отделе полиции, чтобы она не дала на него показания.

Женщина получила несколько ножевых ранений, за это суд дал Сергею Невмержицкому шесть лет и три месяца лишения свободы. Настолько мягкий приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств – госнаград оккупанта и благодарности за "безупречное служение своему отечеству".

Причем Невмержицкий ранее был неоднократно судим за повреждение чужого имущества, кражи и изнасилование несовершеннолетней.

Количество преступлений, совершенных зэками-оккупантами непосредственно на территории России, тщательно скрывается. Тем не менее кое-какая информация все же просачивается.

По данным проекта "Ковчег", в Ставропольском крае РФ каждый десятый заключенный, прошедший войну, снова оказывается за решеткой.

Героизация убийц

Сейчас с подачи кремлевского режима полным ходом идет героизация преступников. Их приглашают в школы на открытые уроки, а в честь ликвидированных на войне открывают мемориалы. Причем детям преподносят "героический путь" зэков-убийц как достойный пример для подражания.

Один из последних случаев – власти Петушинского района Владимирской области назвали "лучшим сыном страны" убийцу Сергея Липинского, который был завербован на войну из колонии и погиб в Украине. В честь преступника в местном лицее еще и открыли мемориал, а на торжественное мероприятие согнали всех учащихся.

Липинский служил в 252-м мотострелковом полку (в/ч 91711, пункт постоянной дислокации – Богучар Воронежской области), воевал в составе штурмового отряда "Черная мамба". Был завербован на войну с Украиной прямо в колонии, где с 2016 года отбывал наказание за убийство и покушение на убийство двух человек, которые он совершил возле собственного кафе "Охота".

И сидеть бы Липинскому за решеткой 18 лет, но его "навыки" оказались востребованы в армии страны-агрессора, и он предпочел снова убивать.

К слову, Сергей Липинский – рецидивист. В 2003 году он уже был осужден на 10 лет за убийство и незаконный оборот оружия. Но после освобождения он восстановил отношения с местными криминальными авторитетами и взялся за старое.

Если бы его не нейтрализовали в Украине, то он мог продолжить свое черное дело как на территории нашей страны, так и в РФ. Теперь же в России убийцу сделали "героем". И не его одного – это уже система.