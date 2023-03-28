Герой Украины с позывным Karaya оставил автограф на украинской ракете, которой сбил иранский дрон. Фото

Герой Украины летчик-истребитель Вадим Ворошилов, позывной "Карая", оставил автограф на обломках авиационной ракеты, которой он сбил иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Остатки украинской ракеты нашли в Винницкой области еще 14 октября, через несколько дней после того, как Карая уничтожил 5 иранских дронов.

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Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ. На обломках ракеты украинский пилот написал слова благодарности украинским военным из Винницкой области, которые вместе с ним приближают победу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С благодарностью за службу! Вперед к победе вместе! От летчика-истребителя Вадима Karaya", – написал Вадим Ворошилов на уцелевшем закрылке своей ракеты.

Эту ракету летчик 12 октября 2022 года выпустил по одному из иранских дронов во время воздушного боя. Возможно, по тому самому, обломками от взрыва которого был поврежден его самолет (Вадим отвел свой истребитель от населенного пункта и успешно катапультировался).

Начальник отдела технической службы УНП в Винницкой области полковник Игорь Снигур заверил, что это точно ракета Ворошилова. Он добавил, что в большинстве своем у них сохраняются доказательства российского терроризма, а здесь ракета, которая, наоборот, – ему противодействовала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 12 октября 2022 года летчик-истребитель Вадим Ворошилов, позывной "Карая", на самолете МиГ-29 в одном бою сбил 5 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 над Виннитчиной, но из-за повреждения самолета обломками одного из дронов был вынужден катапультироваться.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

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