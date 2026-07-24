Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки

В ходе боевых испытаний "ПЕГАС" впервые преодолел сложную бездорожную местность, недоступную для большинства серийных НРК, прошел до 40 км без подзарядки и при этом оказался почти в пять раз дешевле заводских аналогов.

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Представьте: до вражеских позиций – всего несколько километров. У бойца закончился боекомплект, нужны вода и топливо. Квадроциклу придется ехать к позициям дважды, а иногда и трижды. Каждый рейс – ещё один риск: вражеский FPV может заметить технику в любой момент. НРК выполнил бы эту задачу за один выезд. Но есть проблема: заводские роботы стоят более 400 тысяч гривен и не всегда преодолевают болото или глубокие колеи. В 115-й бригаде ТрО нашли решение – создали собственный "ПЕГАС", который в пять раз дешевле, преодолевает сложное бездорожье и перевозит до 370 кг груза.

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Конструкторское бюро прямо на фронте

115-я отдельная бригада Сил территориальной обороны была создана в 2018 году. Ее военные защищали Сумскую область и Лисичанск, воевали в Донецкой и Харьковской областях. За это время они убедились: серийные НРК не всегда выдерживают реальные условия фронта.

"Недавно после дождей даже на квадроцикле было сложно проехать. А стандартные роботы в болоте просто садятся на пузо и увязают", – рассказывает инженер бригады Борис.

Именно такие ситуации и подтолкнули военных к созданию собственной техники – более дешевой, лучше приспособленной к сложному бездорожью и конкретным боевым задачам. Так в бригаде появилась инженерная мастерская, где сегодня собирают НРК, самолеты типа "Молния", ретрансляторы и модернизируют оборудование для фронта.

Инженеры придумали, как создать более совершенный "ПЕГАС" – и в пять раз дешевле заводских аналогов.

Первой крупной разработкой бригады стал наземный робот "ПЕГАС".

Если заводской НРК стоит от 400 тысяч гривен, то в 115-й бригаде ТрО его собирают значительно дешевле.

Секрет в том, что технику создают не по заводским чертежам, а под конкретные боевые задачи. Для этого используют бывшие в употреблении комплектующие, самостоятельно проектируют конструкцию и даже ищут двигатели на OLX.

"Мы делаем НРК под конкретную задачу. Если нужно – меняем размер, грузоподъёмность или запас хода. Не каждый заводской робот может проехать там, где нам нужно".

В бригаде объясняют: одно из ключевых преимуществ НРК – возможность адаптировать его к конкретной местности. Для этого увеличили клиренс, установили бескамерные колеса и создали конструкцию, которую можно быстро модернизировать.

Львовские инженеры создали батарею, чтобы один "Пегас" выполнял работу трёх экипажей

Сегодня робот используется прежде всего для логистики. Он доставляет воду, топливо, боекомплект и продукты на позиции.

За один рейс он перевозит до 200 кг груза, а во время испытаний успешно выдержал нагрузку в 370 кг. "ПЕГАС" проходит там, где заводские НРК не могли двигаться. Если раньше для выполнения одной задачи приходилось отправлять несколько квадроциклов или роботов, которые часто застревали в болоте или на лесных дорогах, то теперь достаточно одного выезда "ПЕГАСА".

Впрочем, на фронте важно не только доставить груз, но и быть готовым сразу же выполнить следующее задание. Именно поэтому сердцем любого наземного робота является батарея.

"Большинство НРК после разрядки нужно заряжать несколько часов. Мы нашли решение. Робот работает на сменных аккумуляторах. Если батарея разрядилась, экипажу достаточно просто заменить комплект – и уже через несколько минут техника снова готова выполнять задачи", – рассказывает инженер бригады Борис.

Именно для таких сверхсложных миссий львовские инженеры PAWELL Battery разработали аккумуляторы для тяжелых дронов и наземных роботизированных комплексов. В их основе – технологии промышленных систем питания, специальные контроллеры равномерного разряда, силовые шины с минимальными потерями энергии и инженерные решения, которые используются в современной автомобильной промышленности. Это позволяет быстро заменить аккумулятор и практически без простоя вернуть "ПЕГАС" к выполнению боевых задач.

"Именно фронт сегодня лучше всего показывает, что нужно изменить или усовершенствовать. Задача военных – применять технологии в реальных боевых условиях и давать обратную связь. Задача инженеров – преобразовывать этот опыт в еще более эффективные решения и как можно быстрее возвращать их на фронт", – говорит основатель PAWELL Battery Павел Есип.

Мастерская с нуля, которая работает быстрее сервисного центра

Сегодня инженеры 115-й бригады ТрО работают не только для своего подразделения. Они ремонтируют батареи и электронику, собирают ретрансляторы, заменяют кабели и разъемы, адаптируют оборудование под конкретные потребности экипажей других военных.

Часто речь идет не только о ремонте, но и об экономии. Например, дорогостоящие ретрансляторы военные собирают собственными силами, что позволяет существенно сократить расходы.

Но главное преимущество – скорость.

"Ребята могут принести оборудование днем, а уже ночью выходить с ним на позиции. Если отправить его в сервис, придется ждать. А на фронте очень часто нужно сделать все здесь и сейчас", – говорит Борис.

Именно поэтому мастерская фактически работает без перерывов: пока одни инженеры собирают новые НРК и "Молнии", другие ремонтируют технику, которая уже через несколько часов должна вернуться на боевые задания. Если вы хотите поддержать работу 115-й бригады ТРО – это можно сделать по указанным реквизитам:

Счет UA458201720313261001301034222,

МФО 820172,

Государственная казначейская служба Украины, некоммерческое бюджетное учреждение,

ЕГРПОУ 26623721.