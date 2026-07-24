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Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки

Мария Шевчук
War
5 минут
1,1 т.
Первой крупной разработкой бригады стал наземный робот «ПЕГАС»
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В ходе боевых испытаний "ПЕГАС" впервые преодолел сложную бездорожную местность, недоступную для большинства серийных НРК, прошел до 40 км без подзарядки и при этом оказался почти в пять раз дешевле заводских аналогов.

Представьте: до вражеских позиций – всего несколько километров. У бойца закончился боекомплект, нужны вода и топливо. Квадроциклу придется ехать к позициям дважды, а иногда и трижды. Каждый рейс – ещё один риск: вражеский FPV может заметить технику в любой момент. НРК выполнил бы эту задачу за один выезд. Но есть проблема: заводские роботы стоят более 400 тысяч гривен и не всегда преодолевают болото или глубокие колеи. В 115-й бригаде ТрО нашли решение – создали собственный "ПЕГАС", который в пять раз дешевле, преодолевает сложное бездорожье и перевозит до 370 кг груза.

Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки

Конструкторское бюро прямо на фронте

115-я отдельная бригада Сил территориальной обороны была создана в 2018 году. Ее военные защищали Сумскую область и Лисичанск, воевали в Донецкой и Харьковской областях. За это время они убедились: серийные НРК не всегда выдерживают реальные условия фронта.

"Недавно после дождей даже на квадроцикле было сложно проехать. А стандартные роботы в болоте просто садятся на пузо и увязают", – рассказывает инженер бригады Борис.

Именно такие ситуации и подтолкнули военных к созданию собственной техники – более дешевой, лучше приспособленной к сложному бездорожью и конкретным боевым задачам. Так в бригаде появилась инженерная мастерская, где сегодня собирают НРК, самолеты типа "Молния", ретрансляторы и модернизируют оборудование для фронта.

Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки

Инженеры придумали, как создать более совершенный "ПЕГАС" – и в пять раз дешевле заводских аналогов.

Первой крупной разработкой бригады стал наземный робот "ПЕГАС".

Если заводской НРК стоит от 400 тысяч гривен, то в 115-й бригаде ТрО его собирают значительно дешевле.

Секрет в том, что технику создают не по заводским чертежам, а под конкретные боевые задачи. Для этого используют бывшие в употреблении комплектующие, самостоятельно проектируют конструкцию и даже ищут двигатели на OLX.

"Мы делаем НРК под конкретную задачу. Если нужно – меняем размер, грузоподъёмность или запас хода. Не каждый заводской робот может проехать там, где нам нужно".

Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки

В бригаде объясняют: одно из ключевых преимуществ НРК – возможность адаптировать его к конкретной местности. Для этого увеличили клиренс, установили бескамерные колеса и создали конструкцию, которую можно быстро модернизировать.

Львовские инженеры создали батарею, чтобы один "Пегас" выполнял работу трёх экипажей

Сегодня робот используется прежде всего для логистики. Он доставляет воду, топливо, боекомплект и продукты на позиции.

За один рейс он перевозит до 200 кг груза, а во время испытаний успешно выдержал нагрузку в 370 кг. "ПЕГАС" проходит там, где заводские НРК не могли двигаться. Если раньше для выполнения одной задачи приходилось отправлять несколько квадроциклов или роботов, которые часто застревали в болоте или на лесных дорогах, то теперь достаточно одного выезда "ПЕГАСА".

Впрочем, на фронте важно не только доставить груз, но и быть готовым сразу же выполнить следующее задание. Именно поэтому сердцем любого наземного робота является батарея.

Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки
Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки

"Большинство НРК после разрядки нужно заряжать несколько часов. Мы нашли решение. Робот работает на сменных аккумуляторах. Если батарея разрядилась, экипажу достаточно просто заменить комплект – и уже через несколько минут техника снова готова выполнять задачи", – рассказывает инженер бригады Борис.

Именно для таких сверхсложных миссий львовские инженеры PAWELL Battery разработали аккумуляторы для тяжелых дронов и наземных роботизированных комплексов. В их основе – технологии промышленных систем питания, специальные контроллеры равномерного разряда, силовые шины с минимальными потерями энергии и инженерные решения, которые используются в современной автомобильной промышленности. Это позволяет быстро заменить аккумулятор и практически без простоя вернуть "ПЕГАС" к выполнению боевых задач.

Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки

"Именно фронт сегодня лучше всего показывает, что нужно изменить или усовершенствовать. Задача военных – применять технологии в реальных боевых условиях и давать обратную связь. Задача инженеров – преобразовывать этот опыт в еще более эффективные решения и как можно быстрее возвращать их на фронт", – говорит основатель PAWELL Battery Павел Есип.

Мастерская с нуля, которая работает быстрее сервисного центра

Сегодня инженеры 115-й бригады ТрО работают не только для своего подразделения. Они ремонтируют батареи и электронику, собирают ретрансляторы, заменяют кабели и разъемы, адаптируют оборудование под конкретные потребности экипажей других военных.

Часто речь идет не только о ремонте, но и об экономии. Например, дорогостоящие ретрансляторы военные собирают собственными силами, что позволяет существенно сократить расходы.

Гибрид бронетехники и минивэна: военные в Украине разработали робота «Пегас», который преодолевает болота и сложные бездорожные участки

Но главное преимущество – скорость.

"Ребята могут принести оборудование днем, а уже ночью выходить с ним на позиции. Если отправить его в сервис, придется ждать. А на фронте очень часто нужно сделать все здесь и сейчас", – говорит Борис.

Именно поэтому мастерская фактически работает без перерывов: пока одни инженеры собирают новые НРК и "Молнии", другие ремонтируют технику, которая уже через несколько часов должна вернуться на боевые задания. Если вы хотите поддержать работу 115-й бригады ТРО – это можно сделать по указанным реквизитам:

Счет UA458201720313261001301034222,

МФО 820172,

Государственная казначейская служба Украины, некоммерческое бюджетное учреждение,

ЕГРПОУ 26623721.

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