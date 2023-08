Глава администрации Путина вместе с 'пригожинским' чиновником устроили 'договорняк' за спиной Шойгу – ISW

Губернатор Тульской области РФ Алексей Дюмин способствовал восстановлению в должности командира российской 106-й десантной дивизией ВС РФ генерал-майора Владимира Селиверстова. В этом Дюмину помог начальник администрации президента РФ Антон Вайно, с которым он встречался 21 июля и который пытается сместить с должности министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу.

Видео дня

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 4 августа. Аналитики напомнили, что российские пропагандисты ранее заявили об увольнении Селиверстова 14 июля "по неизвестным причинам", но тогда предполагалось, что это могло быть связано с репутацией человека, защищающего интересы своих солдат.

15 июля ISW пришла к выводу, что увольнение Селиверстова могло быть частью продолжающейся чистки "непокорных" командиров.

Неназванный источник сообщил российскому Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ" (предположительно, связанному с российскими силовиками), что Дюмин в обход минобороны РФ восстановил Селиверстова в должности через Вайно и администрацию Путина.

Отмечалось, что решение Дюмина обойти военную цепочку командования уже вызвало конфликты между администрацией Путина и Шойгу и что Дюмин пытается сместить Шойгу с занимаемой должности. Дюмин якобы пытался помешать увольнению Селиверстова во время его визита в Москву 14 июля, но тогда ему не удалось это сделать.

"Если это правда, Дюмин, вероятно, выступал за Селиверстова в противовес Шойгу или начальнику генерального штаба России генералу армии Валерию Герасимову или, возможно, просто поддерживал Селиверстова, потому что штаб 106-й дивизии ВДВ находится в Тульской области", – говорится в отчете ISW.

Аналитики отметили, что Вайно занимает одну из самых влиятельных должностей в окружении Путина и, как сообщается, служил посредником между главой Кремля и такими фигурами, как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Успешная встреча Дюмина с Вайно указывает на то, что "избранные" члены администрации Путина способны отменять и подрывать решения, принимаемые минобороны РФ. ISW продолжает считать, что хроническое игнорирование Кремлем российской цепочки командования, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову в их попытках подавить неподчинение и установить полный контроль над российскими войсками в Украине, говорится в отчете.

Отметим, что после бунта Пригожина росСМИ называли Дюмина, генерал-лейтенанта армии России, основным кандидатом на пост министра обороны. Увольнение Шойгу было одним из требований Пригожина, однако Путин после "мятежа" заявил, что не имеет претенций к российской армии и оставил действующего руководителя минобороны на должности.

По данным росСМИ, Дюмин и Пригожин находились в близких связях, и пропагандисты Кремля со ссылкой на источники утверждали, что именно Дюмин, а не самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сыграл решающую роль в переговорах с Пригожиным во время бунта "Вагнера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты из 106-й десантной дивизии ВС РФ воюют против Украины на Бахмутском направлении. Ранее Селиверстов, предположительно обращался к высшему командованию РФ из-за плохих условий и отсутствия снабжения, в связи с чем мог быть отстранен.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты могут сколько угодно мечтать о повторении "похода на Киев", но скорее всего Кремлю придется реагировать на второй поход на Москву.

– Что означают провокации "Вагнера" и Лукашенко на границе с ЕС, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!