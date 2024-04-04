Глава МИД Британии выступил против отправки западных войск в Украину: какая причина

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных войск в Украину. Он объяснил это тем, чтобы не стать "мишенью" для президента России Владимира Путина.

Об этом он сказал в подкасте BBC Ukrainecast. Кэмерон признал, что "война будет проиграна, если союзники не активизируются".

Но на вопрос, следует ли западным странам отправлять войска в Украину, он ответил "нет".

Глава МИД Британии добавил, что к выборам в США НАТО, должно быть, будет в "наилучшей форме".

Кэмерон заявил, что на следующей неделе он посетит Соединенные Штаты во второй раз с тех пор, как стал министром иностранных дел, и будет призывать Конгресс предоставить больше финансовой поддержки, которая "может изменить ситуацию" в Украине.

По его словам, НАТО придется работать с тем, кто победит на выборах в США в этом году, поэтому сейчас самое время прийти в "наилучшую возможную форму к ноябрю".

"Если мы сможем получить эти деньги от Конгресса США, если мы сможем обеспечить Украину оружием, в котором она нуждается, если мы сможем показать Путину, что он не сможет нас переждать и что Украина собирается дать отпор и освободить большую часть своей территории. Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел в ноябре, мы посмотрим на ситуацию в Украине и... посмотрим на то, как все больше и больше членов НАТО тратят 2% своего ВВП на оборону, и скажем: это исторический успех", – сказал он.

Напомним, в феврале Макрон предложил направить войска в Украину, позже он назвал свое заявление "продуманным и взвешенным",. Также президент страны отмечал, что у Франции нет никаких "красных линий" по поддержке Украины, а также что Европа в разгар войны на европейском континенте не может дать России выиграть.

Сам Макрон отмечал, что об отправке войск в Украину пока речь не идет, если это и произойдет, то не в ближайшее время. А СМИ писали, что Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.