Глава МИД Литвы о санкциях против РФ: 'лечить' нужно не только Путина, россияне празднуют убийства

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на заявления о том, что санкции якобы не нужно вводить против "простых россиян". Дипломат подчеркнул, что "лечить" нужно не только кремлевского диктатора Владимира Путина, но и все население страны-агрессора РФ.

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Соответствующее заявление Ландсбергис обнародовал 4 августа на своей официальной странице в соцсети Х. "Я хотел бы обратиться к постоянному вопросу о тех "простых россиянах", которые "не должны попасть под санкции", – написал он.

В частности, глава МИД Литвы отметил, что слышит разговоры о невиновности рядовых россиян, но потом видит, "как простые россияне убивают простых украинцев".

"Я вижу, как простые российские матери прощаются со своими простыми российскими сыновьями и желают им удачи в их обычных российских военных преступлениях. Я вижу, как простые россияне празднуют убийство. Я вижу, как простые российские родители одевают своих простых российских детей в военную форму и рисуют букву Z на картонном костюме танка", – написал он.

Также, по словам Ландсбергиса, простые россияне "собираются вместе, чтобы образовать огромную букву Z на городской площади".

"Простая Россия больна. Исцеление будет длительным и изнурительным процессом, который начнется только тогда, когда Россия, а не только Путин, потерпит поражение. Без поражения в Украине РФ просто просто продолжит "распространяться", – предостерег министр.

Ландсбергис добавил, что простой литовский народ в свою очередь будет во что бы то ни стало поддерживать Украину.

"О "несправедливых" санкциях против "простых россиян"... Что ж, все, что замедляет российскую тотальную военную машину, получит поддержку простых литовцев. Чего бы ни стоила победа. Слава Украине", – написал глава литовского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа в Анкаре, Турция, состоялся обмен заключенными между РФ и Белоруссией, а также США, Германией и Словенией.

Освобожденные в результате обмена россияне после прибытия на Запад призвали мир ослабить санкции против РФ и "протянуть руку россиянам". В частности, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза заявил, что санкции нужны якобы исключительно против режима в РФ, который якобы не нужно "путать с Россией".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 4 августа заявил, что россияне должны не бороться с санкциями, а работать над избавлением от диктатора Путина.

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