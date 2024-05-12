Глава МИД Литвы заверил, что Путин блефует по поводу использования ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин блефует, шантажируя мир ядерным оружием. Если бы он перешел от угроз к применению "ядерки" – потерял бы все, не обретя ни единого преимущества.

Великие государства мира, в частности Китай, которого РФ считает своим партнером, ясно и четко предупредили Москву о последствиях применения ядерного вооружения. Об этом заявил в эфире ток-шоу BBC "Hard Talk" министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис, сообщает LRT.

Не иначе как блефом считает литовский дипломат ядерный шантаж в исполнении Путина.

"Он от этого (применения ядерного оружия. – Ред.) ничего не выиграет, но может потерять все. Некоторые государства на его стороне, по крайней мере, он так считает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже больше на стороне Путина . Но если бы угрозы стали реальностью, все партнерство исчезло бы мгновенно", – убежден Ландсбергис.

Куда большую чем пустые ядерные угрозы Кремля опасность, по мнению глава МИД Литвы, представляет из себя достаточно распространенная на Западе политика "умиротворения агрессора", которая проявляется в курсе на избежание эскалации. Эта позиция может быть катастрофической не только для Украины, но и других стран демократического мира.

"Это может привести к реальному конфликту уже за пределами Украины, могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем", – подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси бросились строить военную базу, где Россия может держать ядерное оружие. В то же время, там заявили о внезапной проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия.

В ISW ее считают частью усиленной кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на принятие решений на Западе. Однако применение как Москвой, так и Минском ядерного оружия там считают маловероятным.