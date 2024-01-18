Глава МИД Польши: Путин прошел точку невозвращения, эту войну завершит другая команда

Путин прошел точку невозвращения, он является военным преступником. Войну в Украине с российской стороны, вероятно, будут оканчивать другие люди.

Видео дня

Об этом в Давосе во время дискуссии "Россия: что дальше?" подчеркнул глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его мнению, войну когда-то завершит другая команда, чем та, которая начала ее.

Путин прошел точку невозврата. Теперь он является обвиняемым военным преступником", – отметил Сикорский.

Польский министр подчеркнул, что обычно колониальные войны длятся около десяти лет. По его словам, за это время метрополия должна сделать вывод, что решение начать войну было ошибкой, что она не стоит текущих расходов и пролитой крови.

"Обычно такое решение принимает другая команда, потому что команда, начинавшая войну, очень редко может признать ошибку. Поэтому на это уходит десятилетие, и это должно быть нашим базовым сценарием", – констатировал Сикорский.

Касаясь вопроса российско-китайских отношений глава польской дипломатии отметил, что эти два режима сотрудничают между собой, поскольку имеют схожую идеологию, действуют подобным образом, пытаясь восстановить контроль над, как они считают, якобы им принадлежащими "мятежными провинциями". Сикорский подчеркнул, что еще одной причиной, почему Украина должна победить в войне с Россией, является то, что в случае победы Путина Китай сразу отправится покорять Тайвань, а этого нельзя допустить.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в швейцарском Давосе провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. Политики скоординировали позиции накануне саммита НАТО.

Также президент рассказал, что ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

Государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!