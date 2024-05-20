Глава МВД Клименко встретился с послом Японии: обсудили вопросы разминирования

В понедельник, 20 мая, посол Японии Мацуда Кунинори встретился с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Главной темой переговоров стал вопрос разминирования, а также поддержка Украины на фоне обстрелов врагом критической и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Глава МВД рассказал Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Украине Мацуди Кунинори об оперативной ситуации в Украине, российских атаках на инфраструктуру и разминирование украинских территорий.

Именно по вопросу разминирования Япония – один из ключевых партнеров Украины.

Глава МВД проинформировал партнеров о ситуации с заминированностью Украины и потребностью саперов ГСЧС в повторном разминировании территорий, ведь враг обстреливает места, где уже проведено гуманитарное разминирование:

"Украина сегодня является самой заминированной страной мира. И враг ежедневно продолжает загрязнять нашу территорию боеприпасами. Так, только на Харьковщине машинами механизированного разминирования уже было очищено около 300 гектаров территории, впрочем мы вынуждены делать это снова. Такая же ситуация в Сумской области на Черниговщине", – рассказал Игорь Клименко.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори заверил, что позиция его страны по поддержке Украины неизменна, его страна будет и дальше помогать.

"Нам не только досадно слышать о том, что вам нужно будет дополнительно разминировать ваши территории. Впрочем, мы будем и дальше вам помогать. Мы передали и продолжаем передавать вам специальные камеры для проведения расследований, мы также говорим о поставках криминалистического оборудования, специальных транспортных средств, медицинского оборудования для госпиталей, генераторы. Кроме того, мы не забываем о разминировании – мы поставляем вам детекторы мин и другое необходимое оборудование для этого процесса", – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Японские власти уже передали подразделениям МВД значительную помощь. Украинские саперы получили десятки единиц специального транспорта, металлодетекторы, защитное оборудование, а также медицинское оборудование, автомобили и устройства для криминалистов.

"Мы хотим вас заверить, что мы будем прилагать еще больше усилий по дополнительной поддержке Украины. В частности, мы готовы оказывать вам помощь в виде материалов и тренингов по вопросу разминирования", – добавил Мацуда Кунинори.