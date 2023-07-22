Глава оборонного комитета Бундестага призвала Красный Крест предоставить отчет о работе за 17 месяцев войны в Украине: есть сомнения относительно независимости

Глава комитета по обороне немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Международный комитет Красного Креста предоставить отчет о работе за 17 месяцев войны в Украине. Она заявила, что сомневается в независимости этой организации.

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Об этом сообщает Deutschlandfunk. Циммерман указала, что недавно было несколько сообщений о злоупотреблениях и коррупции в Комитете.

По ее словам, МККК дистанцировался от своего представительства в Беларуси, которое, очевидно, вывозило в Беларусь детей из временно оккупированных Россией регионов Украины. Немецкий политик осудила эту практику, а также призвала организацию приложить больше усилий по расследованию судьбы 20 тысяч пропавших во время войны украинцев.

"Ужасные сообщения о позорном вывозе детей Красным Крестом в Беларуси поднимают вопрос о том, насколько независимо Красный Крест выполняет свои обязанности в нынешнем конфликте. Это одно из ряда сообщений о злоупотреблениях и коррупции в работе Красного Креста, особенно во время войны в Украине", – сказала председатель комитета по Бресту.

Кроме того, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн подчеркнула, что представители Организации должны посетить тюрьмы в России и "посмотреть, что происходит там с украинскими заключенными".

"МККК – единственное учреждение, которое вообще может получить туда доступ", – сказала она.

Политик также добавила, что Организация должна предоставить отчет о том, что сделала и не сделала за 17 месяцев полномасштабной войны, которые в нашей стране развязала Россия.

Недавно глава белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов во время очередной поездки в Донбасс признался, что его организация принимает участие в депортации детей из Украины.

Украинское представительство Красного Креста осудило действия белорусской организации ЧХ и призвало Международный комитет исключить белорусское общество из своего состава.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова за незаконную депортацию детей.

Напомним, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в 2:50. Президент Украины после этого созвал срочное заседание СНБО. Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Гарант отметил, что ООН и Красный Крест должны "быть первыми, чтобы спасать жизнь", потому что именно для этого были созданы эти структуры.

В ответ на критику своего бездействия после подрыва Каховской ГЭС Украинский Красный Крест попытался оправдаться. В организации заявили, что у них нет доступа к оккупированным территориям для обеспечения помощи пострадавшему населению.

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