'Продолжаем работу 24/7': Красный Крест Украины попытался оправдаться после критики Зеленского за бездействие

В ответ на критику своего бездействия после подрыва Каховской ГЭС Украинский Красный Крест попытался оправдаться. В организации заявили, что у них нет доступа к оккупированным территориям для обеспечения помощи пострадавшему населению.

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Об этом говорится в официальном заявлении Красного Креста Украины. Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН и Красный Крест не оказывают помощи в ликвидации последствий подтопления на Херсонщине.

В ответ на обвинения Украинский Красный Крест отметил, что у организации нет доступа к оккупированным террористами территориям, поскольку она является украинской гуманитарной организацией, которая может проводить свою деятельность исключительно на территории, подконтрольной Украине.

"После того как российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, волонтеры Украинского Красного Креста сразу начали эвакуацию людей, в том числе маломобильных, с территорий, подконтрольных правительству Украины. Эвакуация проводилась совместно с ГСЧС Украины и Национальной полицией Украины", – сообщила организация.

Отмечается, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС и начала подтопления населенных пунктов, волонтеры Красного Креста сразу начали эвакуацию людей, включая маломобильных лиц, с территорий, находящихся под контролем Украины. Представители Красного Креста отмечают, что их волонтеры также оказывают гуманитарную и психологическую помощь пострадавшим в местах временного размещения эвакуированных и на железнодорожных вокзалах.

"Мы продолжаем работу 24/7, потому что для нас главное – спасти жизнь людей", – подчеркнули в организации.

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в 2:50. Президент Украины после этого созвал срочное заседание СНБО. Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Гарант отметил, что ООН и Красный Крест должны "быть первыми, чтобы спасать жизнь", потому что именно для этого были созданы эти структуры.

Напомним также, что Екатерина Осадчая обвинила Красный Крест в бездействии и призвала помочь Украине. Знаменитость напомнила, что организация является нейтральной и имеет доступ к двум сторонам "конфликта".

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