Глава Пентагона имел напряженный диалог с ближайшим советником Шольца из-за танков для Украины – СМИ

У министра обороны США Ллойда Остина состоялся жесткий диалог с Вольфгангом Шмидтом – ближайшим советником канцлера Германии Олафа Шольца. Основной темой дискуссии стало нежелание немецкого правительства поставлять танки в Украину.

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Кроме того, в Пентагоне возмутились, что правительство Германии публично выдвигает условия для поставки танков Leopard в Украину. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По информации СМИ, в Соединенных Штатах возмущены, что правительство Шольца не может четко ответить на вопрос, готова ли Германия поставить танки Leopard для нужд украинской армии. Особенно резким был тон в правительстве США

"Союзники Германии по НАТО отреагировали едва скрываемым открытым непониманием или гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard", – пишет издание.

Стоит отметить, что во время заседания министров обороны на "Рамштайне" глава оборонного ведомства США Остин пытался получить от Германии обязательства по поставке танков Leopard 2. При этом речь шла не только о передаче бронетехники из арсенала немецкой армии, но также о предоставлении Берлином разрешения на экспорт танков немецкого производства другими странами.

В итоге, Остин и Шмидт не нашли общей точки зрения в вопросе поставки танков в Украину. В то же время советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан во время разговора с советником немецкого канцлера ФРГ Йенсом Плетнером подверг резкой критике действия Германии.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время правительство Германии озвучит окончательное решение о том, передавать ли Украине, которая борется с нападением России, танки немецкого производства Leopard.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать решению Польши отправить танки "Leopard 2" немецкого производства в Украину. Однако пока такой запрос не поступал.

Тем временем глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что в их стране в ближайшее время начнут обучение украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Фактически учебный процесс стартует еще до принятия решения о передаче Украине этих танков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущие решения о поставках оружия, в частности танков Leopard, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. По его словам, так было ранее и будет в дальнейшем;

– в свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина и Европа победят в этой войне – с Германией или без нее. Однако именно от Германии зависит, захочет ли она присоединиться к этой миссии и остановить российское варварство.

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