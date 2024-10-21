Глава Пентагона прибыл в Киев: запланированы переговоры с Зеленским

Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с президентов Владимиром Зеленским. Также глава Пентагона планирует встретится с министром обороны Рустемом Умеровым.

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Глава американского оборонного ведомства обсудит с представителями украинской власти как США могут продолжить оказывать поддержку вооруженным силам страны в течение следующего года. Об этом сообщает CNN.

Американские СМИ отмечают, что накануне президентских выборов, будущее помощи США Украине висит на волоске. В то же время Россия продолжает добиваться небольших, но устойчивых успехов на поле боя.

Поэтому Остин планирует встретится с президентом Украины и министром обороны, чтобы обсудить потребности страны в оружии. Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил, что визит главы Пентагона также станет для него возможностью "сделать шаг назад" и взглянуть на дугу отношений США и Украины за последние два с половиной года войны.

На своей странице в соцсети Х глава Пентагона заявил, что посещает Украину четвертый раз в качестве министра обороны США. Остин подчеркнул, что своим визитом демонстрирует, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину.

В Минобороны США отметили, что в завершение своего визита Остин выступит с речью, в которой расскажет о том, как Украина сражается с россиянами, о приверженности США обеспечению вооруженных сил Украины необходимыми боевыми возможностями и о том, почему борьба Украины важна для безопасности США.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о возможном размещении северокорейских войск в России для отправки на войну в Украину. В то же время он добавил, что такой шаг вызовет "беспокойство", если окажется правдой.

Ранее стало известно, что Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

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