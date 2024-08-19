Глава Сумской ГВА: операция в Курской области является частью, мы увидим и следующие этапы

Операция Сил обороны на Курщине является "только началом". Дальше " будет еще несколько этапов".

Видео дня

Об этом заявил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. Его слова передает The Guardian. По словам чиновника, первый этап операции ВСУ в Курской области прошел лучше, чем ожидалось. Только 15 военнослужащих нуждались в медицинской помощи в первый день.

"Иногда бывает более 100–150 военнопленных в день. Многие российские военнослужащие, охранявшие границу – молодые срочники. Они не хотят воевать с нами", – заявил Дрозденко.

Он подчеркнул, что активно участвовал в планировании операции на Курщине, но поклялся хранить тайну, перед внезапной атакой.

"Мы видим лишь часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", – сказал Дрозденко, охарактеризовав вторжение как "не похоже на предыдущие рейды" в Белгородской области.

Как отмечает The Guardian, хотя Дрозденко не предоставляет больше информации, есть признаки того, что Украина ввела новую тактику, чтобы попытаться получить больше территории России. В воскресенье утром BBC Украины обнародовали видео пробоины на мосту в поселке Званное через реку Сейм в Курской области.

Другие местные гражданские лидеры, в частности, губернатор Сумской области Владимир Артюх, заявили, что их не предупреждали заранее, что свидетельствует о том, что Дрозденко был в доверенном круге.

Напомним, командование войсками РФ перекинуло свою так называемую космическую пехоту на оборону Курской области, где продолжается наступление ВСУ. Из-за нехватки кадров в мотострелки "переквалифицировали" военнослужащих из подразделений Военно-космических сил, в том числе персонал станций предупреждения о ядерном ударе и авиабазе тяжелых бомбардировщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на нехватку сил, российское командование пока не оттягивает свои резервы из Донбасса с целью их перекидывания в Курскую область РФ. Аналитики объясняют, что риски потерять позиции в районах Покровска, Торецкого и Угледара слишком велики, чтобы агрессор позволил себе вывести войска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!