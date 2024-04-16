"Главное, чтобы была политическая воля": Гончаренко оценил шансы Украины получить замороженные активы РФ

Вопрос передачи Украине замороженных активов страны-агрессора России сложный, в первую очередь в юридической плоскости. Однако можно искать механизмы – главное, чтобы у западных государств была на это политическая воля.

Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он рассказал, что интересную идею насчет конфискованных активов РФ ему озвучивал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Использовать замороженные российские активы под основу и подтверждение, а на базе этих активов выпустить облигации и уже их разместить на фондовом рынке. Таким образом получить абсолютно белые, понятные деньги, подкрепленные этими активами, и предоставить их Украине", – описал один из возможных механизмов нардеп.

"На самом деле, искать механизмы можно – главное, чтобы была политическая воля. Объективно, мы упираемся в одну и ту же проблему. Мы упираемся в страну с ядерным оружием, что для многих стран делает сложными шаги касательно того, чтобы просто забрать активы", – считает Гончаренко.

Он объяснил: заграничные активы агрессора можно условно разделить на две части. Это средства российского центробанка (в первую очередь речь идет о золотовалютных резервах) и средства частных лиц.

"Что касается золотовалютного резерва, то риски для стран, таких как США, Европейский Союз, в том, что... другие диктаторы, другие такие сомнительные страны в мире на это посмотрят и могут себе решить, что "не надо держать деньги в этих валютах, потому что это опасность", – сказал парламентарий.

Он уверен, что Запад учитывает это, хотя и не говорит много на эту тему.

"Потому что США очень выигрывают от того, что фактически резервной валютой в мире является доллар. И для Европы важно, что одной из резервных валют является евро. И подорвать их позиции – для них это болезненно и сложно", – считает Гончаренко.

Он добавил, что в Парламентсой ассамблее Совета Европы могут принять резолюцию, в которой, в частности, поднимут тему замороженных активов России. Однако это будет не решение – а только просьба и напоминание. Отметим: на заседании 16 апреля в ПАСЕ действительно призвали передать активы центрального банка РФ на восстановление Украины.

Нардеп подытожил: если политическая воля у Запада будет, процесс может развиваться быстро. "Если ее не будет, то это может и не произойти никогда", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, в Еврокомиссии сообщали, что до 300 миллиардов евро активов российского центрального банка в настоящее время заморожены по всему миру, из которых около 207 миллиардов евро – в странах ЕС. В Еврокомиссии выступают за то, чтобы использовать 90% доходов от этих активов на финансирование военной помощи для Украины.

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