"Главное, чтобы в ВСУ не закончилось оружие": Шольц сказал, планирует ли изменить свое решение о членстве Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что сейчас "нет потребности" принимать решение о приглашении Украины в НАТО. Он подчеркнул, что не планирует менять свою позицию о том, чтобы Украина стала членом Альянса, в то время как на ее территории продолжается война.

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В то же время глава немецкого правительства заверил, что Берлин останется одним из крупнейших поставщиков военной помощи Силам обороны Украины. С таким заявлением Шольц выступил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине 4 ноября, передает Укринформ.

По его убеждению, сейчас "нет необходимости" принимать новые решения о членстве Украины в НАТО, в частности, о предоставлении ей приглашения.

"Мы приняли решения в Вильнюсе и Вашингтоне, которые хорошо соответствуют современной ситуации. Думаю, пока нет необходимости в новых решениях по этому поводу, ведь ситуация не изменилась с тех пор, как мы эти решения принимали", – заявил канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что сейчас партнеры Украины должны сосредоточиться на том, чтобы у страны было достаточно вооружения, чтобы продолжать бороться с вторжением российских оккупантов. Особенно это актуально в условиях, когда Россия привлекает к участию в войне против Украины войска КНДР.

"Сейчас важно позаботиться о том, чтобы у Украины не закончилось оружие", – подчеркнул он.

Шольц также напомнил, что страны G7 приняли решение о выделении кредита Киеву в объеме 50 миллиардов долларов за счет прибыли из замороженных российских активов, и отметил, что Украина сможет использовать их на закупку новых вооружений.

Напомним, что 24 октября в эфире одного из немецких каналов Шольц заявил, что не видит необходимости принимать решение о приглашении Украины в НАТО. По его словам, находящаяся в состоянии войны страна не может вступить в Альянс.

Таким образом, Шольц отверг первый пункт Плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, он отверг другие пункты Плана, который Зеленский представил на саммите ЕС 17 октября. Свою позицию он объяснил опасениями по поводу дальнейшей эскалации.

"Мы несем ответственность за то, чтобы война между РФ и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО", – заявил канцлер ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA, Олаф Шольц не против посредничества Индии в политическом урегулировании войны России против Украины. Он призвал Нью-Дели поддерживать "долговременный и справедливый мир".