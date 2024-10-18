Шольц отклонил ключевые пункты Плана победы Зеленского – Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг План победы Украины, который президент Владимир Зеленский представил на саммите ЕС 17 октября. Свою позицию он объяснил опасениями относительно дальнейшей эскалации.

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Как передает немецкая газета Bild, соответствующее заявление Шольц озвучил в четверг вечером, после саммита ЕС в Брюсселе. В частности, он отказался поддержать основные пункты представленного Зеленским плана.

Свое "нет" Шольц объяснил опасениями по поводу дальнейшей эскалации, сообщает газета.

"Мы несем ответственность за то, чтобы война между РФ и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО", – заявил канцлер ФРГ.

Он также не изменил своего мнения относительно передачи крылатых дальнобойных ракет Taurus.

"Я не думаю, что это правильная поставка – и так это и остается", – сказал Шольц.

Напомним, Зеленский накануне представил свой План победы на саммите ЕС и в очередной раз публично призвал Шольца поставить крылатые ракеты Taurus.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский рассказал, что западные партнеры отреагировали на План победы "практически". Сейчас команды сосредоточены на проработке деталей эффективной поддержки, сказал он.