'Главное – не останавливаться': оккупант обрадовался ударам РФ по Одессе и размечтался о новом Голодоморе в Украине

Российский оккупант Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" открыто обрадовался ударам РФ по Одессе. Более того, он размечтался о новом Голодоморе в Украине.

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Соответствующие сообщения он публикует в своих соцсетях. Утром в пятницу, после очередных ударов по портовому украинскому городу, оккупант написал, что "боится, чтобы Россия не сбавила темп" нанесения ударов по Украине.

Позже он обрадовался тому, как после взрывов горят склады с зерном.

"С учетом того, как активно сгорают в портах Одессы, а также других портовых городах склады с зерновыми культурами под ударами наших ракет, можно понять, что скоро в Украине наступит "голодомор". Главное – не останавливаться. Еще бы мосты все уронить, чтоб подвоза не было, и добрый вечер!" – отметил Гузенко.

Его слова прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.

"А помните, как эти люди раньше кричали, что никакого искусственного голода не было и Голодомор 1930-х не был умышленным геноцидом украинцев. А теперь уже не стесняются и открыто пишут, что их цель – именно спровоцировать новый голод и геноцид", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска ночью 21 июля четвертые сутки атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрами" они ударили по агропредприятию – там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

Ночью 20 июля Россия также ударила ракетами по Одесской области – в центре Одессы было разрушено админздание и повреждены многие дома рядом. Также известно о прилете в области. Из-за действий оккупантов погиб охранник гражданского здания, несколько человек травмировались.

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