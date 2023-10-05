'Главное – сохранить жизнь': Данилов высказался в отношении жителей оккупированных территорий и российских 'документов'

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жителям временно оккупированных территорий важно сохранить свои жизни. Поэтому украинская власть не будет действовать радикально в отношении людей, которые при тех или иных условиях получили российские "документы".

Также он добавил, что украинцы будут нужны для восстановления разрушенных территорий. Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинские власти после деоккупации территорий будут разбираться, при каких обстоятельствах люди получали так называемые "российские документы".

В то же время он заверил, что никакого радикализма в отношении этих людей происходить не будет.

"Главное – сохранить им свои жизни, потому что они нам точно будут нужны для развития территорий, которые на сегодняшний день оккупированы. Жизни человека является наивысшей ценностью. Даже если человек возьмет ту или иную цидулю, мы потом будем разбираться, при каких обстоятельствах, для чего. Поверьте, не будет такого радикализма, как кто-то начинает их пугать, что сейчас придут какие-то "фашисты" и будут с вами разбираться", – заявил Данилов.

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Напомним, сын заместителя председателя Совета Безопасности РФ Илья Медведев участвовал в несанкционированной "регистрации" граждан Украины на временно оккупированных территориях. Он непосредственно руководил созданием специального веб-портала, через который украинские граждане получали доступ к "российским паспортам".

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики не разрешили старшеклассникам приступить к обучению, если у них не было российского паспорта. Кроме того, школьные наборы были предоставлены только тем детям, чьи родители имели паспорта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной части Украины российские захватчики нашли новый способ заставить местных жителей получать паспорта страны-агрессора. Теперь они готовы лишить оказавшихся в заложниках людей жизненно необходимых лекарств и грозятся отбирать детей.

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