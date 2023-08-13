Паспорт в обмен на жизнь: российские оккупанты устроили террор даже маленьких украинцев

На временно оккупированной части Украины российские захватчики нашли новый способ заставить местных жителей получать паспорта страны-агрессора. Теперь они готовы лишить оказавшихся в заложниках людей жизненно необходимых лекарств и грозятся отбирать детей.

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Рычаги давления

Насильственная паспортизация, которую устроили оккупанты, перешла на новый уровень. Теперь захватчики прямо угрожают мучительной смертью местным жителям.

Ставленник России, глава оккупационной администрации поселка Лазурное в Херсонской области Александр Дудка записал ролик, в котором обратился к гражданам Украины, которые не стали оформлять российские документы. Он пообещал ограничить их доступ к лекарствам и гуманитарной помощи.

"Медицинские препараты, приобретаемые из бюджета РФ, гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны", – цинично заявил гауляйтер.

Украинский военный врач, у которого на оккупированной Херсонщине остались близкие родственники, считает, что иначе как угрозой убийством это не назовешь.

"Если больной сахарным диабетом не получает достаточного инсулина в организм, то очень быстро наступает тяжелая гипергликемия. А высокий уровень сахара в крови быстро убивает. То есть без лечения это гарантированная смерть", – говорит медик.

И в Украине, и в России инсулинозависимых пациентов уколами обеспечивают бесплатно, потому что это жизненно необходимый препарат. Однако теперь оккупанты сделали инсулин эдаким рычагом давления: хочешь жить – получай российский паспорт.

О похожей ситуации рассказали OBOZREVATEL и родственники жителей временно оккупированной части Донецкой области.

"Мою маму еще месяц назад предупредили в больнице, что если она не оформит российский паспорт, то никакую медицинскую помощь ей оказывать не будут. Но самое главное, что не будут выдавать инсулин, без которого она просто умрет", – говорит Елена.

По ее словам, если раньше она могла передавать маме в Донецк другие необходимые лекарства (а у больных сахарным диабетом много сопутствующих заболеваний), то с началом полномасштабного вторжения это стало невозможным.

"Инсулин до последнего времени в больнице выдавали, но все равно приходилось доплачивать сверху – в карман врачу, теперь угрожают и этого лишить", – поделилась бывшая дончанка.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области "власти" и вовсе стали шантажировать родителей больных диабетом детей.

Маленькие пациенты, в случае если их родители не получат российское гражданство, также останутся без инсулина. То есть без права на жизнь.

Дети под прицелом

Не меньше беспокоит оккупантов и то, что часть юных жителей оккупированной территории удаленно обучаются в украинских школах.

Тот же глава оккупационной администрации Лазурного на Херсонщине пригрозил родителям, чьи дети не ходят в школы после того, как РФ "взяла регион под свой контроль", привлечь их к административной ответственности, а затем и к уголовной.

Аналогичная ситуация сейчас и на оккупированной части Запорожской области.

"Ходят по домам, выясняют, кто не отдал документы на учебу с сентября. Грозятся и вовсе отобрать детей", – поделилась с OBOZREVATEL жительница Бердянска.

По ее словам, оккупанты видят прямую угрозу в желании родителей дать детям украинское образование, ведь в этом случае промывать мозги российской пропагандой довольно проблематично.