Главный 'обвиняемый' – гражданин Узбекистана: в России заявили о задержании подозреваемых по делу о подрыве генерала Кириллова

Через сутки после ликвидации в Москве в результате операции Службы безопасности Украины начальника российских войск химической, биологической и радиационной защиты Игоря Кириллова, в России заявили о "прорыве" в расследовании. Ряд российских СМИ распространили сообщения о задержании причастных к ликвидации военного преступника лиц.

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Главным подозреваемым россияне назначили выходца из Узбекистана, якобы завербованного СБУ и заложившего взрывчатку у дома российского генерала за обещание вознаграждения в размере 100 тысяч долларов.

Первыми среди пропагандистских российских изданий о "прорыве" в расследовании сообщили в "Коммерсанте".

"Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве начальника РХБЗ Игоря Кириллова. Их след взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали подозрительные машины. Организаторы взрыва вышли на мужчин из-за мессенджеров и дали им контакты связного с СБУ", – говорится в сообщении

Впоследствии короткое сообщение о "прорыве" начало обрастать "подробностями". Кроме привычного уже "украинского следа" в российском ФСБ и Следкоме решили разыграть еще и "карту" мигрантов из Центральной Азии. На роль главного исполнителя они назначили гражданина Узбекистана, якобы признавшегося в допросе. Второй "задержанный" из первых сообщений уже не упоминается.

"В ФСБ отчитались о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве начальника РХБЗ Кириллова. По данным силовиков, во время допроса он объяснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство", – пишут российские издания.

Полученное устройство, заявили в Следкоме, узбек разместил на электросамокате, припарковав его у подъезда дома, где жил ликвидированный ныне российский генерал.

Упомянули российские силовики и о городе Днепр, регулярно фигурирующем в российских новостях о "разведенных" на деньги усилиями украинских коллцентров россиянах.

"С целью наблюдения за местом жительства военнослужащего он арендовал автомобиль каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено в действие", – заявили в СК РФ.

Как известно, в результате взрыва Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли на месте.

На ликвидацию российских военных преступников узбек, утверждают в СК РФ, согласился из меркантильных соображений: в случае успешного выполнения задания украинские спецслужбы якобы обещали ему вознаграждение в размере 100 тысяч долларов, паспорт одной из европейских стран и возможность уехать в Евросоюз для проживания.

В ФСБ РФ в это время показали фото "исполнителя" и видео его допроса. А один из популярных пропагандистских пабликов назвал предполагаемое имя задержанного: Ахмад Курбанов.

На видео ФСБ мужчина азиатской внешности, закованный в наручники, рассказывает о "вербовке", а также подготовке и реализации "теракта". Он с трудом говорит по-русски (из-за чего временами становится непонятно, что именно мужчина намеревался сказать), постоянно косится куда-то вправо и вниз от себя и, очевидно, пытается изложить свою версию "событий" так, чтобы стоящие по другую сторону от камеры остались довольны.

Напомним, утром 17 декабря в Москве Кириллов вместе с помощником был ликвидирован с помощью взрыва "Хлопок, напоминавший взрыв", по словам очевидцев, раздался около 6 часов утра по местному времени и разбудил "полрайона".

Операцию по устранению провела Служба безопасности Украины. Только накануне Служба заочно сообщила Кириллову о подозрении из-за приказов на применение химоружия против украинских воинов на фронте. За это тяжкое военное преступление российского генерала и настигло возмездие.

В СБУ сразу же заявили, что взрывчатка была заложена в электросамокат. Его же, искореженный взрывом, фотографировали и оказавшиеся на месте ликвидации очевидцы. Это подтвердило и появившееся позже в сети видео с моментом ликвидации Кириллова и помощника.

Пока российский следом открывал дело по статье о "теракте" и готовился прессовать не огородивших место происшествия российских полицейских, дав возможность рядовым гражданам делать там фото и видео, российские пропагандисты устроили истерику из-за ликвидации генерал-майора Кириллова и размечтались об ударах по Киеву.

Ликвидированный российский генерал неоднократно отмечался заявлениями о "биолабораториях Пентагона в Украине", в которых якобы работали над созданием "биооружия против россиян": его Кириллов представлял в виде гусей, летучих мышей и инфицированных экзотическими болезнями комаров, кусающих исключительно граждан РФ.

Также он генерировал фейковые обвинения в адрес Сил обороны относительно якобы применения ими химического оружия, а также отдавал приказы о реальном применении химоружия против украинских воинов.