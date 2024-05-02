Главный вопрос – логистика: Селезнев спрогнозировал, когда американская помощь появится на фронте. Видео

После согласования всех необходимых документов по военной помощи Украине от Соединенных Штатов и соответствующего объявления Пентагона – а оно уже было – американские боеприпасы и технику непосредственно на фронте в Украине следует ожидать "уже в ближайшие две-три недели". Дело в том, что доставленное в Украину еще нужно довезти на передовую.

Об этом в OBOZ.Talk рассказал военный эксперт, журналист, полковник, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Именно поэтому, по его словам, враг в последнее время стал бить именно по железнодорожным узлам.

Селезнев напомнил, что из подписанного американским лидером 61 миллиарда военно-технической помощи первый миллиард "трансформирован в военную технику и боеприпасы", а в Пентагоне заявляли, что подавляющее большинство этой продукции уже находится на базах на территории Польши и Германии.

"И здесь, конечно, есть определенные вопросы, связанные с безопасностью перевозок, потому что очевидно, что враг буквально следит за движением таких грузов или военных эшелонов. Ему крайне важно максимально замедлить этот процесс, потому что каждый заряд, который прибудет на фронт, будет убивать российских вояк. Поэтому не случайно в последнее время увеличилось число прилетов ракет по нашим железнодорожным станциям Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожской области", - отметил полковник.

Однако, по словам Селезнева, украинские логисты ищут другие пути доставки важных грузов для наших военных.

"Этот процесс может быть реализован в достаточной степени уже в ближайшие две, возможно три недели, это очевидно", – прогнозирует эксперт. Селезнев также отмечает, что весь срок ожидания доставки грузов "РФ будет масштабно атаковать наши позиции".

В свою очередь, украинские защитники обещают захватчикам жару.

Также эксперт объяснил логику избрания целей в оккупированном Крыму. Селезнев подтвердил прилеты по объектам противовоздушной обороны на севере, на западе и в центре украинского полуострова.

"Наши разведчики проводят разведку и доразведку местности, дают четкие целеуказания для украинских операторов ракетных систем, которые попадают именно туда, куда нужно попасть. Враг несет потери и будет их нести больше, потому что очевидно, что прежде чем реализовывать миссию по разрушению вражеских военных объектов в Крыму и Севастополе (а их там, кстати, насчитывается 232 объекта, и все они являются законными целями), сначала нужно уничтожить систему ПВО", – рассказал Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, после новостей о ежедневных взрывах в оккупированном Россией Крыму пропагандисты начали заманивать на отдых своих туристов сладкими скидками. Кое-где цены упали до 50%, а для определенных людей отпуск даже может быть бесплатным (тем более, есть шанс попасть на концерт Кобзона).

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