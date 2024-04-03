'Гнать группу вперед. Обнулировать тех, кто ослушается': появились доказательства существования заградотрядов в армии РФ. Видео

Появились новые доказательства, что страна-террористка Россия использует так называемые заградительные отряды в войне против Украины. Эти военные формирования заставляют российских солдат идти на "мясные" штурмы, оставляя им выбор – быть убитыми украинскими защитниками, или "своими".

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Досье Шпиона". Кадры доказывают существование заградительных отрядов, в частности, в 5-й армии ВС РФ

"На видео запечатлено доказательство существования в 60-й мотострелковой бригаде 5 ОА ВС РФ (в/ч 16871, Приморский край) заградительных отрядов – подразделений, которые занимаются расстрелом собственных военнослужащих, в случае отказа выполнять боевую задачу", – прокомментировал видео автор Telegram- канала.

Как видно из кадров, командир бригады с позывным "Борода" приказывает офицеру с позывным "Мясник" гнать группу российских солдат вперед и "контролировать, чтобы никто не отказывался".

"Если ослушаются – ты знаешь, что с ними делать", – говорит "Борода".

Оккупант, снимавший видео, объясняет: "что с ними делать – обнулять, е**нуть".

Как сообщал OBOZ.UA:

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты рассказали о практике использования заградительных отрядов в их армии. Они признались, что командование запретило им покидать позиции на фронте. А на проигнорирующих "великий приказ сверху" направляют заградительные отряды, которые либо возвращают их на поле поя, либо ликвидируют.

В частности, на Лимано-Купянском направлении оккупанты настолько деморализованы, что военное руководство вражеской армии создает заградительные отряды. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

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