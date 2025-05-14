Год назад там кипела жизнь: в сети показали, как выглядит рынок в изуродованном оккупантами Покровске. Видео

Россия продолжает разрушать город Покровск на Донетчине. Там, где еще год назад жизнь била ключом, сегодня после российских обстрелов остались одни руины.

Видео дня

В частности, россияне уничтожили городской рынок "Лазурный". Видео из разбомбленного врагом города показал журналист Денис Казанский.

"Покровск. Рынок "Лазурный". Год назад тут кипела жизнь. Теперь русские планомерно освобождают этот город от людей", – отметил он.

На опубликованном Казанским видео запечатлена разбитая безлюдная улица в Покровске и уничтоженные торговые павильоны. Несмотря на то, что рынок был полностью разрушен, в очертаниях руин все еще угадывается призначная "тень" того, как он выглядел до прихода "освободителей" и их беспощадных бомбежек.

Напомним, ранее стало известно, что 25-я Сичеславская бригада сорвала прорыв россиян в Днепропетровскую область. С этой целью оккупанты активизировали наступательные действия на Покровском направлении с начала мая. Кремль поставил им дедлайн: выйти к Днепропетровщине до 9 мая. Но украинские воины внесли в намерения агрессора коррективы.

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