Ходжес объяснил, почему Россия не считается с человеческими потерями на войне

Военно-политическое руководство РФ уничтожает в самоубийственных атаках в Украине огромное количество российских оккупантов. В частности, много российских захватчиков было ликвидированы Силами обороны Украины за время российского наступления, которое началось осенью – однако Москва на эти потери не обращает внимания.

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Причиной такого игнорирования человеческих потерь является стремление Кремля убедить украинцев и западных партнеров Украины в якобы неограниченности ресурсов России: у первых РФ рассчитывает отбить волю к сопротивлению, а вторых убедить в необходимости отказа от помощи украинскому государству. Такое мнение высказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в эфире телемарафона.

Размышляя о том, зачем Россия "утилизирует" в Украине тысячи своих солдат и не меняет тактику, несмотря на отсутствие серьезных результатов на поле боя, Ходжес отметил, что у Кремля есть на то свои причины. Игнорируя собственные потери, Россия пытается убедить Украину и Запад в якобы неограниченности своих ресурсов.

"Я считаю то, что мы видим, – это попытка Кремля создать перед Западом впечатление, что у России есть неограниченные ресурсы, что они будут появляться снова и снова", – сказал Ходжес.

Новое пушечное мясо российские власти набирают преимущественно из тех, кого "не жалко", в частности, представителей малых народов РФ, проживающих в отдаленных от Москвы и Санкт-Петербурга регионах.

"Они (российское руководство. – Ред.) готовы терять сотни солдат каждый день, лишь бы это выглядело так, что у них есть безграничное количество резервов", – отметил американский генерал.

При этом создание иллюзии своей мощи нужно России не из-за тщеславия, а по сугубо практическим соображениям. Так в Кремле надеются подорвать волю украинского народа к сопротивлению.

Также российское руководство рассчитывает на то, что подобная демонстрация "запаса прочности" может заставить Запад отказаться от помощи Украине как от бесперспективного занятия. На это Кремль возлагает надежды потому, что, как выразился Ходжес, там осознают, что у России "нет возможности нанести Украине решительный нокаут".

Напомним, к утру 1 января 2024 года безвозвратные потери России в войне против Украины в живой силе превысили 360 тыс. военных.

Только за последний день 2023 года на концерт к Кобзону украинские воины отправили 780 оккупантов. Уничтожены также 156 единиц вооружения и техники.

К примеру, за декабрь Россия потеряла 29 970 оккупантов и 3640 единиц вооружения и техники.