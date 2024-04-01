Годжес: РФ преобладает в живой силе и оружии, но ее способность использовать это преимущество ограничена

Россия использует в разы больше артиллерийских снарядов и, по оценкам Британской разведки, вероятно вербует 30 000 новых военных в месяц. Однако ее способность использовать это преимущество ограничена.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес в подкасте Silicon Curtain. По его словам, россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов.

"Обозреватели много говорят о нехватке боеприпасов в Украине, потерях среди военных, потере Авдеевки, но не так часто слышать о "настоящих проблемах", которые у России есть со своим войском", – заявил эксперт.

"Авдеевка упала больше месяца назад, а россияне до сих пор не смогли этого воспользоваться", – отмечает Годжес.

Что касается преимущества России в боеприпасах, он указывает, что "возможно кое-где объявляемые соотношения артиллерийских снарядов России к Украине как 5:1 или 10:1 реальны, но у них нет возможности использовать это в полной мере", – говорит отставной генерал-лейтенант.

"Война - это не только о математике и кто больше людей - мы проиграли во Вьетнаме и в Афганистане", – напоминает Годжес историю войн США.

По его словам, украинские военные более мотивированы, чем россияне.

"Они защищают свою Родину, знают местность лучше, чем кто-либо, а россияне - оккупанты и агрессоры. Не думаю, что граждан РФ, желающих воевать в Украине, хватит даже на один школьный автобус", – резюмирует бывший командующий Сухопутными войсками США. в Европе.

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