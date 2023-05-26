'Голубая мечта России': в ОП резко ответили на 'мирный план' китайского дипломата

В Офисе президента Украины отреагировали на предложение Китая отдать оккупированные украинские области России, чтобы окончить войну. Там подчеркнули, что любой "компромиссный сценарий" будет равнозначен признанию поражения демократии, выигрыша России, консервации путинского режима и резкому росту конфликтов в глобальной политике.

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Соответствующее объяснение "отдельным публичным субъектам" в Twitter опубликовал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что последствия "мирных планов", не предполагающих освобождения всех территорий Украины и о которых периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, являются "голубой мечтой России".

"Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?" – отметил Подоляк.

Напомним: издание The Wall Street Journal сообщило, что специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время турне по странам Европы, которое состоялось в мае, оставил им четкое послание от Пекина: отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те части Украины, которые она сейчас занимает.

Также Ли призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и сказал, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной до его распространения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для так называемой "политической пропаганды". В частности, речь шла об украинской символике на сооружениях.

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