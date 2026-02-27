'Гордиться нечем': Ким Чен Ын показал на параде солдат, которые воевали против Украины. Видео

В Северной Корее на параде прошлись военнослужащие Сил спецопераций КНДР, которые принимали участие в Курской операции на стороне России. Парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные NK News. Действо состоялось по случаю девятого съезда правящей Трудовой партии КНДР.

Парад в КНДР

На опубликованных кадрах военные кроме национального флага, пронесли и российский флаг. На это отреагировали в Министерстве внутренних дел Украины. По словам представителя дипведомства Георгия Тихого, некоторые военнослужащие из тех, кому посчастливилось вернуться в Пхеньян, погибли "в незаконной захватнической войне за 8 тыс км от дома", к которой "не имели отношения".

"Они могут выглядеть гордо, но гордиться нечем. На параде не хватает по меньшей мере 6000 солдат, которые больше не пройдутся по Пхеньяну. Они погибли в незаконной войне агрессии за восемь тысяч километров, к которой они не имели никакого отношения", — написал он в Twitter.

Представитель подчеркнул необходимость осознать, что Ким Чен Ын в обмен на живую силу получает конкретную и опасную поддержку от президента России Владимира Путина.

"Это должно беспокоить каждую страну Индо-Тихоокеанского региона, и мы вновь подтверждаем готовность Украины тесно сотрудничать для борьбы с общими угрозами безопасности, возникающих в результате углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", — резюмировал он.

Напомним, Ким Чен Ын принял участие в открытии нового жилого квартала в Пхеньяне, возведенного на улице, названной в честь солдат КНДР, погибших на войне против Украины. Во время церемонии он лично вручил ключи от квартир семьям убитых военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная расслужба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погиблиили были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, которые действуют на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

