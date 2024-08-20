'Гордость российского оборонпрома': украинские воины затрофеили на Курщине новейший российский танк Т-90М 'Прорыв'. Видео

Украинские воины затрофеили очередной новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Он считается "гордостью российского оборонпрома", а российский диктатор Владимир Путин называл Т-90М "лучшим танком в мире".

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За последние несколько дней это уже второй "Прорыв", благодаря мастерству украинских воинов "перешедший" на "светлую сторону". Об очередном трофее рассказал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, на сей раз "помощь" украинской армии в виде танка оказала российская 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизия имени Андропова, считающаяся в РФ "элитным подразделением".

"4-я танковая дивизия ВС РФ, которая среди других подразделений противника должна была не допустить прорыв границы Курской области, лишилась новейшего танка Т-90М "Прорыв" с мангалом. "Гордость российского оборонпрома" была затрофеена украинскими воинами", – рассказал Бутусов.

Он добавил, что за последние несколько дней это уже не первый Т-90М, захваченный в качестве трофея украинскими военными. На днях еще один "Прорыв" перешел на службу к украинской армии: бойцы 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады дали трофейному танку имя "Пірожок", под этим "позывным" он уже участвует в наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ.

Глубокая модернизация российского основного боевого танка Т-90 Т-90М "Прорыв" российской армией была принята на вооружение в 2020 году. По состоянию на 2024 год в сухопутных войсках РФ насчитывалось 120 единиц этой техники.

Практически столько же оккупанты умудрились потерять за время войны против Украины. По данным Oryx, к середине июля этого года количество потерянных Россией "Прорывов" достигло 100 единиц.

"Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит - все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше", – говорил об этом российском танке Путин в июне 2023 года.

Напомним, в общей сложности накануне, 19 августа, по данным Генштаба, на линии фронта украинские воины отминусовали 1330 оккупантов и 26 ББМ.

Также украинские воины обезвредили пять танков, 52 артиллерийских системы, один РСЗО, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 95 автомобилей и 22 единицы специальной техники оккупантов.