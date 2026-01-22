'Горело все': жители Днепра рассказали о российской атаке и ее последствиях. Видео

Днем в четверг, 22 января, российский беспилотник попал в жилой дом в Днепре. На месте вражеского удара вспыхнул пожар, а людей до сих пор не впускают в квартиры.

Об этом информирует Суспільне Дніпро. Трое очевидцев поделились эмоциями после инцидента.

Что говорят очевидцы

Местные жители, Геннадий и Нина, вышли в аптеку в момент атаки. Говорят, их квартира под эпицентром удара вражеского дрона. В квартире находились собаки, с ними все хорошо.

"Шахед" попал, квартиры заливают, горело все. Сейчас, правда, не горит. А что там, не знаем, нас не пускают же туда. Квартира на 12 этаже, вот, где льют. Так что что там, мы не знаем. Дома никого не было, собаки только, но пустили собак забрать. Квартира под эпицентром удара", – говорит женщина.

Другая пострадавшая – жительница подвергшейся атаке многоэтажки Регина. Девушка рассказала, что проживает на 16 этаже. Незадолго до того, как в ее квартиру влетел дрон-камикадзе, она вышла в магазин, дома остались две собаки. Животных удалось извлечь спасателям ГСЧС.

"20 минут назад вышла в магазин просто, нас отвело. Нам вынесли собак двух. Ничего не дают, ни ключи забрать, ничего. Там документы, там все. Я прошу рюкзак вынести с документами, ничего не дают вообще", – рассказывает она.

Российская атака по Днепру 22 января – что известно

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов рассказал подробности о последствиях вражеского обстрела. Известно о по меньшей мере шести пострадавших, среди них ребенок. Одного из раненых госпитализировали медики. Еще 16 жителей многоэтажки спасли чрезвычайники.

На месте атаки работают правоохранители, медики, спасатели и коммунальщики. Для местных развернули палатки, чтобы те могли согреться.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 22 января, армия страны-агрессора России нанесла удары по Днепропетровщине. Под вражеской атакой оказались ряд громад области, а также Кривой Рог.

